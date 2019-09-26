身障者車主免申請享有減免牌照稅 苗縣有200多人受惠
苗縣身心障礙者約有2萬多人，苗縣府稅務局指出，轄內身心障礙者所有車輛，從今年8月起由稅務局「主動」免徵使用牌照稅，身障者無須辦理申請手續，即可適用免徵使用牌照稅，免稅生效日最早可追溯從108年1月1日，縣府稅務局將逐一發函通知車主，若今年度牌照稅己繳納，將主動辦理退稅，統計苗栗縣約2百多名身障車主受惠。
苗縣稅務局清查發現，有許多領有身障手冊車主不知道可以申請牌照稅減免，仍按期繳納牌照稅數年，稅務局已清查車籍登記在苗栗縣轄下的身障者車主，符合免稅資格者，今後不必再申請，即可享有減免牌照稅，服務更便民。
稅務局指出，持有身心障礙證明且車主為身心障礙者，將從今年8月起透過跨機關資料交查，篩選符合身心障礙資格免稅車輛，每人以1輛為限，主動以排氣量最大或領牌日最新者註記免稅，並由車籍所在地稽徵機關通知身心障礙者。
稅務局指出，為維護身心障礙者權益，身心障礙者若擁有多輛符合免稅的車輛，仍可向車籍所在地稽徵機關提出申請，選擇要免稅的車輛，一經免稅核准，即使以後車籍隨戶籍異動，也可繼續享有免稅。
稅務局指出，但若登記車主是身障者二等親屬，仍需提出申請才能免繳牌照稅，提醒身障者車主和家屬注意，避免權益受損。若有相關問題，可電洽037-373561、037-373562、037-373563；駐監理站牌照稅櫃台電洽037-366071。
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