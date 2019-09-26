身障者車主免申請享有減免牌照稅 苗縣有200多人受惠

2019-09-26 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣身心障礙者約有2萬多人，苗縣府稅務局指出，轄內身心障礙者所有車輛，從今年8月起由稅務局「主動」免徵使用牌照稅，身障者無須辦理申請手續，即可適用免徵使用牌照稅，免稅生效日最早可追溯從108年1月1日，縣府稅務局將逐一發函通知車主，若今年度牌照稅己繳納，將主動辦理退稅，統計苗栗縣約2百多名身障車主受惠。

苗縣稅務局清查發現，有許多領有身障手冊車主不知道可以申請牌照稅減免，仍按期繳納牌照稅數年，稅務局已清查車籍登記在苗栗縣轄下的身障者車主，符合免稅資格者，今後不必再申請，即可享有減免牌照稅，服務更便民。

稅務局指出，持有身心障礙證明且車主為身心障礙者，將從今年8月起透過跨機關資料交查，篩選符合身心障礙資格免稅車輛，每人以1輛為限，主動以排氣量最大或領牌日最新者註記免稅，並由車籍所在地稽徵機關通知身心障礙者。

稅務局指出，為維護身心障礙者權益，身心障礙者若擁有多輛符合免稅的車輛，仍可向車籍所在地稽徵機關提出申請，選擇要免稅的車輛，一經免稅核准，即使以後車籍隨戶籍異動，也可繼續享有免稅。