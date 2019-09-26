親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

張鈞甯讓邱澤碰軟釘子 1天翻案： 造成困擾

身障者車主免申請享有減免牌照稅 苗縣有200多人受惠

2019-09-26 17:57聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗縣身心障礙者約有2萬多人，苗縣府稅務局指出，轄內身心障礙者所有車輛，從今年8月起由稅務局「主動」免徵使用牌照稅，身障者無須辦理申請手續，即可適用免徵使用牌照稅，免稅生效日最早可追溯從108年1月1日，縣府稅務局將逐一發函通知車主，若今年度牌照稅己繳納，將主動辦理退稅，統計苗栗縣約2百多名身障車主受惠。

苗縣稅務局清查發現，有許多領有身障手冊車主不知道可以申請牌照稅減免，仍按期繳納牌照稅數年，稅務局已清查車籍登記在苗栗縣轄下的身障者車主，符合免稅資格者，今後不必再申請，即可享有減免牌照稅，服務更便民。

稅務局指出，持有身心障礙證明且車主為身心障礙者，將從今年8月起透過跨機關資料交查，篩選符合身心障礙資格免稅車輛，每人以1輛為限，主動以排氣量最大或領牌日最新者註記免稅，並由車籍所在地稽徵機關通知身心障礙者。

稅務局指出，為維護身心障礙者權益，身心障礙者若擁有多輛符合免稅的車輛，仍可向車籍所在地稽徵機關提出申請，選擇要免稅的車輛，一經免稅核准，即使以後車籍隨戶籍異動，也可繼續享有免稅。

稅務局指出，但若登記車主是身障者二等親屬，仍需提出申請才能免繳牌照稅，提醒身障者車主和家屬注意，避免權益受損。若有相關問題，可電洽037-373561、037-373562、037-373563；駐監理站牌照稅櫃台電洽037-366071。

苗縣府稅務局指出，轄內身心障礙者所有車輛，從今年8月起由稅務局「主動」免徵使用牌...
苗縣府稅務局指出，轄內身心障礙者所有車輛，從今年8月起由稅務局「主動」免徵使用牌照稅，身障者無須辦理申請手續，即可適用免徵使用牌照稅，免稅生效日最早可追溯從108年1月1日。圖為身心障礙停車格。記者劉星君／攝影
分享

身障者車主苗栗縣

相關新聞

影／重機違規意外多 台3線苗栗路段增設科技測照設備

2019-09-26 16:57

桃園歌迷有福了 桃市跨年晚會、五月天演唱會都來這辦

2019-09-26 18:04

優良特教師典禮 潘文忠感謝每位教師的付出

2019-09-26 18:03

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

台7線北橫榮華路段 9月27日開放甲類大客車通行

2019-09-26 16:02

影／活動式防洪擋水板組合快 防淹水比砂包還好用

2019-09-26 15:42

苗縣興華高中山嵐春暉社謝師恩 比賽獎金請老師吃豆花

2019-09-26 15:02

斯洛伐克特納瓦省長訪竹市府 暢談城市發展經貿投資

2019-09-26 14:17

路痴不是你的錯！「水土不服診斷所」專解疑難雜症

2019-09-26 14:10

農博將展出「世界級冠軍蝦」 打造美麗水底世界

2019-09-26 14:00

全台適用！竹市愛心陪伴卡10月1日上路

2019-09-26 12:50

陸光社區爆糾紛鬧大 里長：選舉恩怨司法解決

2019-09-26 12:13

竹縣文化局美術館花千萬整修 全新樣貌開幕

2019-09-26 12:05

「創客職人日」周六中壢SOGO百貨 打造手作體驗市集

2019-09-26 11:48

這座公益精神堡壘不一樣沒有時鐘 41個美麗風車服務不息

2019-09-26 11:32

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

紙風車劇團現身桃園農博會 邀請親子一起來看戲

2019-09-26 07:44

苗校園旁娃娃機 竟擺情趣用品、甩棍

2019-09-25 23:58

「撿半天不夠買便當！」 中低收資收戶補助升至3500元

2019-09-25 23:56

為圓海陸夢 她運動、節食...1個月瘦10公斤

2019-09-25 23:53

桃市年度短絀137億創新高 藍批敗家 鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 23:48

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

影／防範腸病毒 苗栗採購千餘支額溫槍 企業捐防護噴霧

2019-09-25 22:31

苗縣表揚敬老楷模 最年輕16歲吳耀忠熬湯送餐關懷獨老

2019-09-25 21:49

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

桃園夾娃娃機有法可管！市長准了最快10月起公告勸導

2019-09-25 19:35

缺德！土地公金爐變垃圾焚化爐 網友罵翻

2019-09-25 19:30

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

台日韓演藝明星棒球公益賽 11月15桃園開打

2019-09-25 17:03

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

去年自辦升旗典禮引護藻礁抗議 桃市今年因故不辦了

2019-09-25 15:36

國小附近娃娃機充斥情趣用品、甩棍 苗縣議員實地探查

2019-09-25 15:31

橫山鄉長張志弘涉貪羈押 縣府秘書徐世憲代理鄉長

2019-09-25 13:48

韓國劍道大會台灣唯一受邀 國際裁判邱垂夕做體育外交

2019-09-25 12:44

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top