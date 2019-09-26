日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



日本88歲婦人來台尋兒時回憶！來自東京的久島女士，日前在網路上看到新聞報導新竹縣竹東警分局後方日式警察宿舍將拆除改建，幼時居住在此的回憶頓時湧現，趁著這次來台灣旅遊，昨天特地到竹東分局請求警方協助圓夢，警方熱心的帶著久島女士與她兒子，瀏覽日式宿舍一圈並拍照留念。

警方表示，久島女士昨天上午10點帶著兒子到分局，表示小時候父親為日本教育學校的小學老師，曾居住在竹東鎮數年，後來小學二年級時跟隨家人搬回日本就沒再來過台灣，但一直很懷念幼時和家人在台生活的歲月，正好之前曾在網路上看到竹東警分局後方日式警察宿舍將拆除改建，而新聞中照片上的建築相當熟悉，因此向兒子提議要來台尋找幼時居住的地方。

警方指出，母子2人是搭乘計程車到分局請求協助，但由於語言不通，不曉得對方來意，幸好員警想起分局一名巡官陳柏翰多次至日本自助旅行，略懂基礎日文，連忙請該名巡官協助翻譯，帶著2人一起到後方看看這種舊式日式宿舍，並拍照留念，警方也贈送台灣警察寶寶鑰匙圈給久島女士當此次來台的紀念，