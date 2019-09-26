親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢樂意幫忙

復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

影／活動式防洪擋水板組合快 防淹水比砂包還好用

2019-09-26 15:42聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮區金星里南京路、南平路一帶，地勢低漥又是排水管末端，豪暴雨來襲積水宣洩不及，屢有淹水災情，里長程明泉為堵水患，曾急忙調度搬運笨重沙包，搬到流眼淚。最近企業透過水務局，捐給里辦公室一套組合式防洪擋水板，新增防堵水患利器。

金星里里長程明泉表示，金星里靠平鎮國民運動中心及平鎮警分局對面，地勢比較高，高處住家社區的雨水下水道，都沿著上海路路底的地下箱涵排流，再往南平路一帶排流到新光路4段雨水下水道系統。若積水宣洩不及，金星里南京路、南勢郵局及南平路一帶住家，屢有淹水災情。

程明泉表示，低漥區住家領有備用沙包堵水，但有些夫妻都是上班族，下大雨時根本來不及返家回防堆沙包，里內有不少社區型地下室停車場，他曾急著調度搬運沙包，忙的不可開交。現有輕便型L型防洪擋水板，可直接在巷口或地下室入口堵住流水，不用家家戶戶都在門口堆置砂包防水淹。

金星里辦公室獲水務局及企業捐贈，一套組合式防洪擋水板，攜帶輕便且組合容易，日前921防災演練就迅速組裝完成測試。程明泉表示，在易淹水巷道口或地下室入口，築起一道防洪擋水板，可防堵的積水約50公分，也可搭配沙包或小型抽水機加強防淹積水成效，最重要的是收納不占空間，不像沙包用過後就丟棄，清洗後還可重覆使用。

水務局表示，媒合企業捐贈28片活動式防洪擋水板，運用Ｌ型書擋原理設計，每片長約1公尺、高約5、60公分，每片重6公斤。傳統沙包、太空包重，堆疊費時又費力，防洪擋水板輕便、容易堆疊，2名專業人員1小時可搭建出100公尺長防洪長龍，效率高出許多，才會選示範區里推廣運用。

桃園市平鎮區金星里辦公室，獲市府水務局及企業捐贈20片活動式防洪擋水板，輕便好收...
桃園市平鎮區金星里辦公室，獲市府水務局及企業捐贈20片活動式防洪擋水板，輕便好收納且組合快速、機動性高，成為社區預防水患新利器。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市平鎮區金星里辦公室，獲市府水務局及企業捐贈20片活動式防洪擋水板，輕便好收...
桃園市平鎮區金星里辦公室，獲市府水務局及企業捐贈20片活動式防洪擋水板，輕便好收納且組合快速、機動性高，成為社區預防水患新利器。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市平鎮區金星里辦公室，獲市府水務局及企業捐贈20片活動式防洪擋水板，輕便好收...
桃園市平鎮區金星里辦公室，獲市府水務局及企業捐贈20片活動式防洪擋水板，輕便好收納且組合快速、機動性高，成為社區預防水患新利器。記者張弘昌／攝影
分享

淹水太空上海

相關新聞

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

台7線北橫榮華路段 9月27日開放甲類大客車通行

2019-09-26 16:02

苗縣興華高中山嵐春暉社謝師恩 比賽獎金請老師吃豆花

2019-09-26 15:02

斯洛伐克特納瓦省長訪竹市府 暢談城市發展經貿投資

2019-09-26 14:17

路痴不是你的錯！「水土不服診斷所」專解疑難雜症

2019-09-26 14:10

農博將展出「世界級冠軍蝦」 打造美麗水底世界

2019-09-26 14:00

全台適用！竹市愛心陪伴卡10月1日上路

2019-09-26 12:50

陸光社區爆糾紛鬧大 里長：選舉恩怨司法解決

2019-09-26 12:13

竹縣文化局美術館花千萬整修 全新樣貌開幕

2019-09-26 12:05

「創客職人日」周六中壢SOGO百貨 打造手作體驗市集

2019-09-26 11:48

這座公益精神堡壘不一樣沒有時鐘 41個美麗風車服務不息

2019-09-26 11:32

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

紙風車劇團現身桃園農博會 邀請親子一起來看戲

2019-09-26 07:44

苗校園旁娃娃機 竟擺情趣用品、甩棍

2019-09-25 23:58

「撿半天不夠買便當！」 中低收資收戶補助升至3500元

2019-09-25 23:56

為圓海陸夢 她運動、節食...1個月瘦10公斤

2019-09-25 23:53

桃市年度短絀137億創新高 藍批敗家 鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 23:48

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

影／防範腸病毒 苗栗採購千餘支額溫槍 企業捐防護噴霧

2019-09-25 22:31

苗縣表揚敬老楷模 最年輕16歲吳耀忠熬湯送餐關懷獨老

2019-09-25 21:49

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

桃園夾娃娃機有法可管！市長准了最快10月起公告勸導

2019-09-25 19:35

缺德！土地公金爐變垃圾焚化爐 網友罵翻

2019-09-25 19:30

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

台日韓演藝明星棒球公益賽 11月15桃園開打

2019-09-25 17:03

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

去年自辦升旗典禮引護藻礁抗議 桃市今年因故不辦了

2019-09-25 15:36

國小附近娃娃機充斥情趣用品、甩棍 苗縣議員實地探查

2019-09-25 15:31

橫山鄉長張志弘涉貪羈押 縣府秘書徐世憲代理鄉長

2019-09-25 13:48

韓國劍道大會台灣唯一受邀 國際裁判邱垂夕做體育外交

2019-09-25 12:44

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

H&M進駐台南設點 台南人樂「終於要來了」

2019-09-25 18:18

陳菊質詢可以縮短 孫大千：韓國瑜準時開會散會不行？

2019-09-25 17:13

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

影／基隆田寮河可望變清 花近2億田寮河、旭川河水質改善動工

2019-09-25 17:51

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

小石虎疑似再遭犬殺 南投今年第2起

2019-09-25 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top