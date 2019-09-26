影／活動式防洪擋水板組合快 防淹水比砂包還好用

2019-09-26 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區金星里南京路、南平路一帶，地勢低漥又是排水管末端，豪暴雨來襲積水宣洩不及，屢有淹水災情，里長程明泉為堵水患，曾急忙調度搬運笨重沙包，搬到流眼淚。最近企業透過水務局，捐給里辦公室一套組合式防洪擋水板，新增防堵水患利器。

金星里里長程明泉表示，金星里靠平鎮國民運動中心及平鎮警分局對面，地勢比較高，高處住家社區的雨水下水道，都沿著上海路路底的地下箱涵排流，再往南平路一帶排流到新光路4段雨水下水道系統。若積水宣洩不及，金星里南京路、南勢郵局及南平路一帶住家，屢有淹水災情。

程明泉表示，低漥區住家領有備用沙包堵水，但有些夫妻都是上班族，下大雨時根本來不及返家回防堆沙包，里內有不少社區型地下室停車場，他曾急著調度搬運沙包，忙的不可開交。現有輕便型L型防洪擋水板，可直接在巷口或地下室入口堵住流水，不用家家戶戶都在門口堆置砂包防水淹。

金星里辦公室獲水務局及企業捐贈，一套組合式防洪擋水板，攜帶輕便且組合容易，日前921防災演練就迅速組裝完成測試。程明泉表示，在易淹水巷道口或地下室入口，築起一道防洪擋水板，可防堵的積水約50公分，也可搭配沙包或小型抽水機加強防淹積水成效，最重要的是收納不占空間，不像沙包用過後就丟棄，清洗後還可重覆使用。