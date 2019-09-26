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苗縣興華高中山嵐春暉社謝師恩 比賽獎金請老師吃豆花

2019-09-26 15:02聯合報 記者劉星君╱即時報導

「老師辛苦了！祝老師教師節快樂！」周六就是教師節，苗縣興華高中山嵐春暉社學生們，今慶祝教師節，向老師們致敬，他們將今年參加「頭份四月八」踩街比賽獎金，用來購買豆花送給老師們。有老師說，學生們用行動表達對師長敬意，很感謝。另外，興華高中文藝社的學生設計教師節卡片，社員們親筆寫下對老師們的感謝。

苗栗縣興華高中山嵐春暉社今年5月參加頭份四月八踩街比賽，獲季軍，由於教師節快到，學生們決定將季軍獎金作為買豆花請老師們的費用，由於經費稍嫌不足，校長胡立生獲悉學生們用心後，剩下金額由他全力相挺。今天上午山嵐春暉社的學生們，在學校中庭前表演，也邀請老師們加入，氣氛超熱鬧，學生們高喊「老師辛苦了！祝老師教師節快樂！」現場準備200碗豆花給師長們，感謝老師們辛苦教導。

校長胡立生說，學生們每年教師節前，都會舉辦各種活動，對老師表達謝意，今年也有學生拍攝敬師微電影，去年合唱團、熱舞社快閃，今年山嵐春暉社將比賽的獎金，購置豆花給老師們。

地理老師黃詩怡任教10多年，她說，以前教師節，會收到一大疊教師節卡片，但隨著時間遞減，手寫卡片逐漸減少。春暉社的學生們將對老師的感謝以行動來展現，讓她很感動。

社團活動組老師張雅芳說，山嵐春暉社學生們平常花時間準備比賽，願意將獲得獎金回饋給老師們，相當不容易。

興華高中文藝社長長陳雅婷說，有感於手寫的溫度，今年請社員黃久芸設計兩款教師節卡片，社員們親筆撰寫，送給全校老師，感受紙筆手寫的溫暖。

苗縣興華高中文藝社也設計教師節卡片，親手寫卡片送給老師。記者劉星君／攝影
苗縣興華高中文藝社也設計教師節卡片，親手寫卡片送給老師。記者劉星君／攝影
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苗縣興華高中的山嵐春暉社學生們，今慶祝教師節向老師們致敬，他們將今年參加「頭份四...
苗縣興華高中的山嵐春暉社學生們，今慶祝教師節向老師們致敬，他們將今年參加「頭份四月八」踩街比賽獎金，用來購買豆花送給老師們。記者劉星君／攝影
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苗縣興華高中的山嵐春暉社學生們，今慶祝教師節向老師們致敬，他們將今年參加「頭份四...
苗縣興華高中的山嵐春暉社學生們，今慶祝教師節向老師們致敬，他們將今年參加「頭份四月八」踩街比賽獎金，用來購買豆花送給老師們。記者劉星君／攝影
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苗縣興華高中文藝社也設計教師節卡片，親手寫卡片送給老師。記者劉星君／攝影
苗縣興華高中文藝社也設計教師節卡片，親手寫卡片送給老師。記者劉星君／攝影
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苗縣興華高中的山嵐春暉社學生們，今慶祝教師節向老師們致敬，他們將今年參加「頭份四...
苗縣興華高中的山嵐春暉社學生們，今慶祝教師節向老師們致敬，他們將今年參加「頭份四月八」踩街比賽獎金，用來購買豆花送給老師們。記者劉星君／攝影
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苗縣興華高中的山嵐春暉社學生們，今慶祝教師節向老師們致敬，他們將今年參加「頭份四月八」踩街比賽獎金，用來購買豆花送給老師們。記者劉星君／攝影
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苗縣興華高中的山嵐春暉社學生們，今慶祝教師節向老師們致敬，他們將今年參加「頭份四月八」踩街比賽獎金，用來購買豆花送給老師們。記者劉星君／攝影
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