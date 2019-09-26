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斯洛伐克特納瓦省長訪竹市府 暢談城市發展經貿投資

2019-09-26 14:17聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

43歲斯洛伐克特納瓦省省長維酷比今天率團參訪新竹市府，市長林智堅介紹新竹市是擁有深厚人文歷史底蘊的古城，更是高科技產業重鎮，雙方針對城市治理、政策推動分享與討論，維酷比送上古時進獻給國王的蜂蜜酒，讓林智堅大為驚喜，希望透過城市外交為台灣創造更多可能，也邀代表團參與2020台灣設計展及2021台灣燈會

林智堅強調，新竹是年輕古城，觀光與行銷這座城市的魅力是市府積極推動的目標，希望雙方未來有合作機會，也邀請維酷比帶領企業來參訪新竹市，他願意擔任兩國企業橋梁，促進共同投資，竹市有多所優質大學、國家級研究中心及優秀人才，未來更規畫以AI、IoT、大數據等軟體為發展重點的竹科X產業園區，希望藉此機會共同尋求兩國合作的契機。

維酷比表示，他4度來台，感受到林智堅的年輕與活力，很高興有機會分享彼此的願景，雙方城市有很多共同點，未來希望可以促成彼此在許多項目及領域的合作。

37歲的特那瓦市長博洛卡分享，特那瓦是與新竹市都充滿歷史與文化，很高興看見林智堅對古蹟的尊重，「我們都充滿活力地領導自己的城市」，讓他看見這兩座城市的希望。

市府民政處指出，鴻海、友達光電與台達電子在特納瓦省都有投資，斯國擁有絕美宜人的自然風光，也是台灣人到歐洲旅遊最喜愛的地方，這是兩國未來持續深化交流的基礎之一，希望雙方未來有更多的領域與管道，加深兩國在觀光、經貿等合作機會，讓台斯友誼更上一層樓。

斯洛伐克特納瓦省省長維酷比（左）今天率團參訪新竹市府，市長林智堅（右）致贈米粉禮...
斯洛伐克特納瓦省省長維酷比（左）今天率團參訪新竹市府，市長林智堅（右）致贈米粉禮盒。圖／市府提供
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斯洛伐克特納瓦省省長維酷比（左）今天率團參訪新竹市府，並致贈市長林智堅（右）古時...
斯洛伐克特納瓦省省長維酷比（左）今天率團參訪新竹市府，並致贈市長林智堅（右）古時進獻給國王的特產蜂蜜酒。圖／市府提供
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斯洛伐克特納瓦省省長維酷比（左四）今天率團參訪新竹市府，由市長林智堅（右五）接見...
斯洛伐克特納瓦省省長維酷比（左四）今天率團參訪新竹市府，由市長林智堅（右五）接見。圖／市府提供
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