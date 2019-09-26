路痴不是你的錯！「水土不服診斷所」專解疑難雜症

2019-09-26 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



現代人遇到一些日常生活中的疑難雜症，除了看星座運勢、吃幸運餅乾看詩籤，各城市角落還有許多趣味籤詩博君一笑，像是新竹市有「水土不服診斷所」告訴你路痴不是你的錯；台南和興號鮮魚湯每個筷套打開就會有該餐的爽度籤詩：或是對顏色敏感的人，也能透過色卡，得知當天的心情與幸運色。

位於新竹市的見域工作室，長久以來關注新竹在地文化，見域工作室共同創辦人王昱登表示，在工作編寫雜誌或導覽時，觀察到許多人除了有醫學名詞的文明病，還有很多朋友有路痴、沒朋友、尷尬癌發作、咖啡因中毒、記憶力減退等煩惱或抱怨，因此藉由寺廟求籤的想法，創作「水土不服診斷所」共提供24種籤，背後再以小故事方式，解答「水土不服症狀」。

例如「路痴」籤，就說明了新竹舊城區內大量保留清代歷史街道，包含圳溝、城牆路等，在日治時期的市區改正計畫中執行以前，路都是人走出來的，因此巷子大多只有一公尺寬，而密密麻麻的街道，問在地人，講出的路名還常常讓旅人聽不懂；「以為自己有妹妹，但其實沒有」則是介紹想要脫單的人，可以到新竹都城隍廟、竹蓮寺等求姻緣。

台南和興號鮮魚湯的籤詩也相當特別，在店內的每雙筷子上的筷套，都是一首籤詩，一般籤詩上寫大吉或上上籤以分辨籤詩的好壞，他們則是以「大爽」、「中爽」、「小爽」來區別抽到的「爽度」，例如「大爽」的詩籤為「一片無暇玉，從今好琢磨，得遇高人識，方逢喜氣多」，中爽為「月出漸分明，家財每每興，何言先有滯，更變立功名」等，希望能讓顧客從中一邊用餐一邊獲得愉悅的心情。