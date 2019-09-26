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全台適用！竹市愛心陪伴卡10月1日上路

2019-09-26 12:50聯合報 記者王駿杰╱即時報導

為滿足身心障礙者「行」的需求、建構無障礙友善環境，市長林智堅今宣布，10月1日起「身心障礙者愛心陪伴卡」開跑，本卡全台通用，持卡就可享乘車半價優惠、一卡通行大眾運輸免排隊購票的便利措施，連提供身障者優惠的公立藝文場館也都通用，免除過去持身障證明赴櫃台買半票的冗長手續，預估將有6千人受益，有需求的民眾可至竹市三區區公所申請。

19歲男子小傑（化名）是腦性麻痺肢體障礙的身障者，出生後就與輪椅不離身，小傑喜愛欣賞藝術文學，即使行動不便，小傑的媽媽仍利用假日帶著他參加藝文及戶外活動，每次搭乘大眾運輸工具，身為陪伴者的媽媽都必須拿身障證明到櫃台購買半票，非常耗時。

社會處長李季縈說，竹市身障者有1萬7062名，占全市人口3.81%，社會處投入181萬餘元經費，規劃「身心障礙者愛心陪伴卡」，該卡全台大眾運輸工具、有提供身障者優惠的公立藝文場館皆通用，不僅讓身障者及親友省下更多時間，還可享有搭乘交通工具半價優惠、通行大眾運輸免排隊購票，希望能鼓勵陪伴者與身障者一起出門。

李季縈提醒，愛心陪伴卡需要自行儲值，需緊隨愛心卡之後使用才享有半價搭乘大眾交通運輸工具的優惠，單獨使用時仍會以全票計價。愛心卡與愛心陪伴卡若不慎遺失，持卡人應立即向悠遊卡公司客服中心辦理掛失，重新申請補發。

只要身障礙證明中，必要陪伴者優惠措施欄有註記國內大眾運輸工具的身障者，就可以持國民身分證、身心障礙證明、近一年內二吋半身照片一張及印章，到竹市三區區公所臨櫃辦理愛心陪伴卡，可隨到隨辦現場領卡。

市長林智堅今宣布，10月1日起「身心障礙者愛心陪伴卡」開跑，預估將有6千人受益。...
市長林智堅今宣布，10月1日起「身心障礙者愛心陪伴卡」開跑，預估將有6千人受益。圖／市府提供
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