竹縣文化局美術館花千萬整修 全新樣貌開幕

2019-09-26 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為提供鄉親更優質藝文服務，新竹縣政府文化局美術館暫別5個月，辦理升級整修，工程總經費共1085萬元，中央補助800萬元，縣府自籌285萬元，本周三以全新樣貌開幕。

新竹縣長楊文科表示，整修後全館以白色及挑高工業風為主題，呈現乾淨明亮空間感，視覺更開闊，動線流暢，加上專業燈光及可移動設計活動式展版，欣賞時更聚焦於藝術品及展示更樣型作品，帶給民眾煥然一新的感受，也更適合親子共賞，感受藝術的魅力。

新竹縣文化局長田昭容表示，工程新設置兒童美術體驗區及戶外展演區，體驗區提供多樣兒童繪本及兒童啟蒙彩色拼搭積木，親子大手牽小手看展，孩子不無聊，鼓勵親子共樂。

展演區則於美術館外鋪木棧板、綠美化，提升藝術推廣、教育空間；館內設置活動式展版，建立展覽主視覺外，依展覽作品量畫分區域，提升空間使用彈性，地下室展覽櫃則採用比過去更大塊玻璃，讓觀者更能欣賞作品，提升專業展覽空間。

廁所設置友善無障礙空間及男女廁皆設尿布台；地下一樓的收藏空間，往年以布遮著，整修設置翻轉移動式牆面代替，更加改善原本空間，並作為展覽主視覺使用。

美術館未來以創新育成、多元對話、公民參與、地方美術文化典藏為四大核心，將各機能設施重新分區，讓場館環境與機能設施能符合美術館核心價值更升級，以嶄新面貌服務鄉親，無論是管理者、藝術家、參觀民眾皆可在美術館體會公民美學素養學習場域。