「創客職人日」周六中壢SOGO百貨 打造手作體驗市集

2019-09-26 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



喜歡逛市集、做手作、聽音樂會的朋友們有福了！連續2屆叫好又叫座的「創客職人日」Maker市集，活動源於「衣啟飛翔創客基地」舉行，今年首度移師桃園中壢，28日（本周六）下午1點至晚上7點，將在中壢ＳＯＧＯ百貨前銀河廣場打造今年桃園最大的手作體驗市集。

活動由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署舉辦，百種Maker體驗與手作商品，當天都在銀河廣場展出，如平日擔任盲人雙眼的導盲犬，竟化身走秀主角；傳統的雞毛撢子，在科技家電充斥的時代，也成為時尚的生活用品；客家傳統手工藝「纏花」，也是早期新嫁娘頭上的「春仔花」，也能融合現代元素，透過手指纏繞出新意；充滿濃濃IG風格的手作個性燈飾，及仿生鳥、無人機DIY體驗，一嘗飛行的樂趣，還有香氛、藍染、絹印、AR/VR、皮革、烘焙美食及咖啡等。