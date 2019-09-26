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韓施政報告「講太久」遭綠打斷 議會人員：和陳菊差不多

這座公益精神堡壘不一樣沒有時鐘 41個美麗風服務不息

2019-09-26 11:32聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

國際同濟會是國內第一家通過ISO9002國際品質認證的國際公益服務社團，桃園市有41個分會在不同領域努力奉獻，並以濟弱扶傾、互助合作精神從事公益，昨天捐贈公益精神堡壘，希望提升整體市容美感及城市意象外，也希望公益精神堡壘和城市發展相輔相成，共同讓桃園、讓社會變得更美好。

精神堡壘立在桃園區慈文路、正光路口，鄭文燦受邀代表桃園市接受同濟會捐贈，並表示這座公益精神堡壘跳脫以往社團捐贈時鐘、鐘塔、牌樓等傳統型式，由豬兔鴨藝術工事所設計師王柏霖進行創作，採太陽能板夜間自然點燈落實綠能精神，41個愛心轉動風車代表同濟會41個分會每天不停運轉，為社會努力著。

鄭文燦認為，同濟會捐贈的公益精神堡壘將成為很好的藝術地標，能讓城市意象更好，同時也大步提升桃園公共藝術設計水準。

國際同濟會桃園區主席童順說，德感謝市府大力支持，同濟會41個分會從事社會服務及關懷社區，讓同濟會能擺脫過去為善不欲人知的舊思維，除了要更努力在社會各角落從事公益，也要積極行銷，讓更多人認同公益理念，加入社服行列，同心協力讓社會變得更美好。

今日包括市議員徐景文、市府養工處長陳聖義、社會局副局長杜慈容、工務局副局長劉軍希、桃園區長陳玉明昨天都出席活動。

41個愛心轉動風車代表同濟會41個分會每天不停運轉，為社會努力著。記者鄭國樑／攝...
41個愛心轉動風車代表同濟會41個分會每天不停運轉，為社會努力著。記者鄭國樑／攝影
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國際同濟會桃園市有41個分會，在不同領域努力奉獻，並以濟弱扶傾、互助合作精神從事...
國際同濟會桃園市有41個分會，在不同領域努力奉獻，並以濟弱扶傾、互助合作精神從事公益。圖／桃園市政府新聞處提供
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鄭文燦認為，同濟會捐贈的公益精神堡壘將成為很好的藝術地標。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦認為，同濟會捐贈的公益精神堡壘將成為很好的藝術地標。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦愛心

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