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蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02聯合報 記者張裕珍╱即時報導

蘆竹區長邱瑞朝與國民黨市議員張桂綿將於11月初辦婚宴，消息最近從地方傳出。圖／取...
蘆竹區長邱瑞朝與國民黨市議員張桂綿將於11月初辦婚宴，消息最近從地方傳出。圖／取自邱瑞朝臉書
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蘆竹區長邱瑞朝與國民黨市議員張桂綿將於11月初辦婚宴，2人平時愛得低調，不少人得知結婚喜訊都相當驚訝，雖然本是一樁喜事，但邱瑞朝的區長職務也將因婚事調動，市長鄭文燦證實2人將結婚，由於地方難免會有意見，質疑區長行事恐「行政不中立」，為避免不必要疑慮，之後會將邱與八德區長蔡志揚對調，還透露邱過去發早安圖，就留下了愛的證據。

鄭文燦說，張桂綿姐夫在蘆竹區公所擔任祕書，之後又將與區長邱瑞朝結婚，為避免行政不中立疑慮，決定將邱調動到八德，考量邱雖住在蘆竹，但出自八德邱家，「系出八德」，因此考慮將邱與八德區長蔡志揚對調，2區規模也相近，已經初步協調，近日將約談2人確認。

張桂綿與邱瑞朝將結婚，雖是喜事，但地方討論也不少，有人擔心未來蘆竹區公所資源，是否就都由一個人來掌握？鄭文燦則強調調動職務無關藍綠，也並非涉及利益迴避相關法令，主要是避免地方質疑有行政不中立的問題，並說邱區長做得很好，仍會安排邱擔任區長職務，自己就是盡力協調，「讓大家滿意就好。」

邱瑞朝曾任市府都發局秘書室主任，去年底被鄭文燦陞任為蘆竹區長，張桂綿則是新科蘆竹區市議員，去年底以蘆竹區第一高票當選，據悉2人是今年才開始熟識，不過相當低調，不少人根本不知道兩人已是男女朋友，有官員說，曾到蘆竹參加活動，邱與張不會同進同出，互動正常，根本不像在交往，得知2人將結婚很驚訝，直說是緣分，值得祝福。

鄭文燦也透露，某天邱瑞朝發早安圖，底圖是與張桂綿的兩人合照，上面後製附上問安文字寫上「早起樂綿綿」，他看了奇怪，一般來說文字應該是「早起樂陶陶」才對，後來得知2人的喜訊，才恍然大悟。

蘆竹區長邱瑞朝與國民黨市議員張桂綿將於11月初辦婚宴，消息最近從地方傳出。圖／取...
蘆竹區長邱瑞朝與國民黨市議員張桂綿將於11月初辦婚宴，消息最近從地方傳出。圖／取自邱瑞朝臉書
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鄭文燦

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