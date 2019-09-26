紙風車劇團現身桃園農博會 邀請親子一起來看戲

2019-09-26 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



2019桃園農業博覽會9月28日至10月27日在新屋區農博基地舉辦，去年農博紙風車劇團帶來「鵝媽媽齊步走」大型裝置藝術主題踩街，帶給觀眾驚艷與熱烈回響，今年度市府文化局再邀紙風車演出，另也邀請知名團隊打造原創歌舞劇，共規畫2組大型定目劇，邀親子假日來農博一起欣賞。

桃園市文化局今年策畫的2組大型定目劇，分別為假日劇場原創水舞親子歌舞劇「尋找桃花源」，以及草地劇場由紙風車劇團帶來的親子定目劇「幸福的紙風車拉拉森林」，為參與農博的大小朋友帶來奇幻的觀賞體驗。

「尋找桃花源」為本屆農博量身訂作原創音樂歌舞劇，由國內知名新銳導演李冀禹擔任總導演，國內劇場影像視覺設計大師王奕盛擔任視覺藝術統籌，金曲獎最佳專輯製作人蔡興國擔任音樂製作統籌，新生代舞台設計師陳威光擔任舞台布景及道具設計。

結合2019台灣燈會製作團隊，打造國家級表演饗宴經驗，蔡興國特地為本屆農博打造專屬桃園原創主題音樂，以輕快、朗朗上口的旋律，引導觀賞的大小朋友們跟故事裡的主角們一起勇敢的冒險。

故事從一路上結伴，行經青山、大海、台地、埤塘等桃園地形地貌，經歷不同天候國度考驗中，最後尋找到快樂泉源-桃花源，觀眾將驚艷於假日劇場特製的旋轉變換舞台布景，多彩的角色服裝設計、專業演員的精湛演出、悠揚的故事音樂，以及精彩的水舞特效。

「幸福的紙風車拉拉森林」改編自台灣中美洲友邦貝里斯總督楊可為（Colville Young）創作的童話，由總督親自授權紙風車改編為本屆農博戶外親子定目劇，紙風車以這則最受孩子喜愛的故事，結合桃園在地元素，融入台灣黑熊、彌猴等台灣特有動物，由專業偶裝演員，帶來詼諧幽默又熱鬧的演出，同時透過親子共賞，讓孩子感受桃園豐富的人文、農業、地景與生態風貌。

草地劇場也特別製作6件蔬果昆蟲教育展示裝置，以及故事中角色大型牛蛙與松鼠的裝置藝術品2件，讓孩子們看戲同時可認識更多自然生物與農產品知識。另有特別加演「豐收賀禮蔬果大賽」大型蔬果氣球互動秀以及有獎徵答，帶給觀眾一個豐富美好的下午。