影／防範腸病毒 苗栗採購千餘支額溫槍 企業捐防護噴霧

2019-09-25 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



針對開學後腸病毒疫情升溫，苗栗縣政府動用第二預備金購買1624支額溫槍，將提供各國小及公立幼兒園使用，盼強化縣內防疫措施，今天上午縣府並接受企業捐贈2000瓶奈米離子水及防護噴霧協助防疫；開學迄今縣內幼兒園、國小停班已累計達61班，縣府提醒家長、學校做好消毒工作，一起防範腸病毒及流感侵害學童。

苗栗縣日前傳出有小二男童疑似感染腸病毒併發重症死亡，消息透過網路社群傳播，不少家長「人心惶惶」，衛生局針對死亡個案將檢體、病歷送衛福部疾病管制署檢驗調查，專家判定排除男童因71型腸病毒併發重症死亡，衛生局宣布這項結果，但部分家長對腸病毒疫情仍有疑慮。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、衛生局長張蕊仙、教育處長徐永鴻及國小校長代表多人今天在縣府參加納諾集團捐贈奈米離子水、奈米離子防護噴霧儀式，徐耀昌等人並示範調製消毒水進行居家環境消毒方式，提醒民眾注重環境衛生。

徐耀昌、鍾東錦感謝納諾集團董事長呂鴻圖捐贈奈米離子水、奈米離子防護噴霧協助苗栗縣防疫，台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻也解說奈米離子噴霧使用方式及效果。

徐耀昌等人還戴上口罩、橡膠手套和防水圍裙，將市售含氯5%的漂白水，以1比100的比率倒入清水桶混合稀釋，調配出的簡易消毒水可用抹布來擦拭玩具、門把手及居家環境清潔，呼籲民眾、家長一起加強預防腸病毒傳染。

衛生局長張蕊仙表示，一些縣市腸病毒停課標準只到幼兒園，苗栗縣將停課標準提升至國小一、二年級及安親班，因此停課班級數字顯得較高，開學迄今已累計達61班。