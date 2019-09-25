苗縣表揚敬老楷模 最年輕16歲吳耀忠熬湯送餐關懷獨老
苗縣府社會處今表揚長青楷模、敬老楷模與鑽石婚楷模表揚，三義高中二年級吳耀忠是全縣最年輕的敬老楷模，他小時候因為生病經常往返醫院，受到眾人幫助，他也告訴自己，身體康復後有能力要回饋，國小畢業後他加入三義溫馨廚房團隊，國二擔任團長至今，每月兩次熬湯親送到鄉內獨居長輩家中，讓長輩們感受到幸福與尊榮感。
吳耀忠從小由外婆、外公一手拉拔照顧，因為生病經常進出醫院，陪伴長輩過程中，他曾遇到，一名爺爺身體看起來很健康，但當下次再去關懷時，卻發現這名爺爺已經過世，感受到人生無常。
國小畢業後吳耀忠加入三義溫馨廚房團隊，國二擔任團長至今，他說，現在有兩個夢想，希望能站在弱勢者的角度，拍攝紀錄片，讓更多人關注發現弱勢者所需要的。也希望能讓現在服務的團隊，推展到更多地方。
三義溫馨廚房團隊，在苗栗縣有5個鄉鎮市有據點，三義鄉、銅鑼鄉、公館鄉、卓蘭鎮、苗栗市，另外在台中、南投與彰化也都有據點。
三義溫馨廚房團隊指導老師高景鳴說，耀忠擔任團長，替長輩們舉辦「祖孫牽手伴遊」，之後每年春夏秋三季，固定辦理一對一的陪伴出遊。除固定的熬湯到宅陪伴外，也籌畫辦理特別關懷活動，包括為長輩圓夢、冬季愛的圈圈關懷等。
苗縣府社會處舉辦重陽節系列活動，今表揚苗縣長青楷模15名、敬老楷模17名與鑽石婚楷模14對。苗栗縣長徐耀昌說，苗栗縣65歲以上人口目前有8萬8千9百餘位，80歲以上2萬6千8百餘位，百歲人瑞105位。縣府積極招商引資，成功引進280家企業設廠，投資金額逾8千餘億元，希望年青朋友能返鄉工作，就近照顧長輩，傳承尊老敬賢的傳統文化，老幹新枝、薪火相傳。
留言