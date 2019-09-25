桃園市8人孝行獎其中3人全國楷模 溫暖高齡長者

2019-09-25 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今頒發8名市民「孝行獎」，其中大溪區黃禎、平鎮區廖玉琴、桃園區藍美珠女士更獲得「全國孝行獎孝行楷模」，他們無怨無悔照顧家人的孝行，與年輕一代孩子的孝心，都是社會大眾效法的典範，彰顯家庭價值及孝道推廣的重要，讓良好品德永不褪色。

今年「桃園市孝行獎」由大溪區黃禎、平鎮區廖玉琴、桃園區藍美珠、新屋區黃秋萍、復興區邱燕玲、大園區蔡仕源、中壢區王庭恩、龜山區曾冠豪獲獎。

鄭文燦表示，「百善孝為先」為傳統重要的倫理，也是生活的實踐，家庭是每個人生命中重要的出發點、人生的歸宿，與父母、家人保持親密互動，家庭將更加和諧和溫暖。

鄭文燦也分享3名獲得108年「全國孝行獎孝行楷模」得主的獲獎事蹟，包括黃禎小學六年級起就和繼父生活，兩人成為真正的父子，如今父親高齡96歲且罹患失智，黃禎與其妻子細心照顧，讓父親能維持基本尊嚴的生活，他也將此份愛延續擴大成對社區的大愛，致力服務社區老人關懷，讓老舊社區產生新生命和活力。

平鎮區廖玉琴盡心盡力照顧疾病在身的公婆，27年如一日，即使每天都像陀螺一樣，工作、家庭兩邊忙碌，始終保持溫柔，體貼地 侍奉公婆，還參與環保志工，以善良的心溫暖身旁的人，讓生命更加光彩。