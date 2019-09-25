桃園農博16棟小木屋 重現原住民族食農文化

2019-09-25 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市新屋農博基2019桃園農業博覽會，28日開幕邁入第3年，農業博覽會以「農饗時光」為策展主要軸線，整個基地以農業發展的時間軸劃分，帶領民眾看見農業發展脈絡裡的不同面貌。

桃園市原住民族人口數已達7萬5千多人，市長鄭文燦對原住民族文化推動格外重視，在桃園農博園區內，由桃園市政府原住民行政局，從過去約900坪大的策展空間，拓展至今年約2330坪場域範圍，並以「原民物產」作主題建構，結合桃園農博農饗時光軸中的農業傳統時光，體現原住民族傳統農事文化精神。

為重現原住民族珍貴的傳統食農文化，策佈展16棟小木屋，依序呈現原住民族16個族群生活，在台灣的相對地理位置，讓民眾進入專區，能依循著景觀及建築設計，了解16個族群與台灣這片土地的連結。

首先看見專區入口意象裝置藝術，循環．永續回到「原點」，透過竹藤編技術，打造原住民族群代表性的農作物「小米」做為整體意象，並以莫比烏斯環環繞，象徵著原住民族群「循環」與「永續」的農耕方式，並有一對男女造型，頭頂採收籃的豐收姿態，可供民眾拍照留

念。

原民物產專區，特別打造原鄉特有的「狩獵文化區」，以靜態展示區涵蓋與狩獵一切思維及相關內涵，並特別設置射箭體驗區，讓民眾幻化為獵人的角色，透過體驗射箭的教學及過程，深入理解狩獵文化。

地舞原粟舞台區，將帶來逾40場精湛演出，結合桃園在地及國內精湛原住民族展演團隊，透過傳統樂舞展演原住民族的農耕生活縮影帶來絕佳饗宴，並透過主廚食尚秀，介紹原鄉特色農特食材，並教導民眾料理出原民風味佳餚。

專區也特別設置桃原好棧商號市集，主打部落農特產品以及文創商品，展現原住民族的原鄉特色，並設置捷伴豐年祭原木雕刻大賽優秀得獎作品，在原民物產專區中共同呈現。