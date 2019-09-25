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桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園審計處針對桃市府107年度決算，審核點出市府舉債餘額325億元、年度短絀137億元創新高，地方憂心債留子孫，國民黨市議員舒翠玲今天在議會質詢再批，桃市舉債幅度大增50.8%，相較其他直轄市都在努力減債，批市長鄭文燦是「了尾仔囝」（敗家子），無奈桃園市未來「不吃不喝」一年要花281億元，市議員徐玉樹也感嘆桃園正步入高雄後塵。

「重大建設一定會舉債，建設會留給子孫。」鄭文燦反駁債留子孫說法，強調財政是建設之母，穩健的財政才能穩健推動市政，在他第一屆市長任內，桃園的建設有增加、債務沒增加，但自今年起重大建設陸續啟動，地方政府分攤款增加，加上社會福利隨著人口增加而成長，以及人事編制成長等，債務略有成長，不過還是在公共債務法的範圍內。

鄭文燦認為，市府秉持節流合理化、開源多元化、進度穩健化三大財政原則，控制債務成長，並積極挹注財政收益，將建設成果留給市民共享，並強調現在不做建設，將來會後悔。

至於非法定社福支出多，也被審計處點名，鄭文燦說，市府把錢用在刀口上，市府這2年在非法定社會福利支出從70幾億元降低為50幾億元，將來還會陸續下降，由於三節敬老金是從呂秀蓮縣長時代實施迄今，調整時必須考慮市民感受，因此市府採取較為謹慎周延的態度。

至於賣祖產之說，市府新聞處長詹賀舜說，區段徵收抵價地與標售市地重畫抵費地均依土地徵收條例辦理，依規定其處分收入需優先抵付開發成本，如有盈餘，除撥充實施平均地權基金外，可辦理繳庫支持財政，這是各縣市普遍做法，鄭市長任內土地開發效益每年約50億元，反比歷屆首長挹注市庫年約30至40億元要多，效益提高加速建設的腳步。

桃市舉債攀升，近來在議會成交鋒話題，舒翠玲持續猛攻，並進一步列出桃園市財政分析表「診斷」，她說，從統籌分配稅收、非營業基金繳庫數、長短期公共債務來看，從市長鄭文燦上任以來，幾乎都是連年成長，其中非營業基金繳庫數就是指賣地繳庫金額，4年來賣了206.69億元，「猶如紈褲子弟，把祖產賣光光」，形容桃園財政即將推入加護病房。

「政府是認為老百姓不懂舉債，就亂開支票！」市議員徐玉樹說，桃園歷任朱立倫、吳志揚縣長都懂得看緊荷包，但民進黨執政後就亂開社福支票，是債留子孫，反正未來子孫過不下去，兩手一攤與他何干，市議員魯明哲也酸市府財政局長寬鬆監管財政，是丟掉財政貞操。

舒翠玲也依據審計處報告，指出桃園未來支付公教人員退休給付、建設契約擔保責任　前瞻計畫負擔與捷運三心六線自償經費等，未來1年要花281億元，但面臨桃園自有財源不對下降、人事費用提高，如今財政負擔上揚，「桃園市還能繼續這樣揮霍嗎？」

國民黨市議員舒翠玲今天在議會再批，桃市舉債幅度大增50.8%，相較其他直轄市都在...
國民黨市議員舒翠玲今天在議會再批，桃市舉債幅度大增50.8%，相較其他直轄市都在努力減債，批市長鄭文燦是敗家子。記者張裕珍／攝影
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