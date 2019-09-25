影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市中壢國旗屋屋主張老旺，每年國慶日前夕都自掏腰，用上萬面國旗布置「國旗屋」米干店及雲南文化公園，在旗海飄場熱鬧氣氛下，每年隆重舉行國慶升旗典禮未曾中斷。

今年邁入第25個周年，獲到各界熱烈回響，郭台銘及韓粉也捐贈大批國旗贊助，預計布置4萬多面國旗旗海，並新增遊行及長街宴，擴大舉行國慶升旗典禮。

年近80歲國旗屋屋主張老旺，是滇緬游擊隊的孤軍後裔，25年前為宣揚愛國家、敬國旗理念，首次在國慶日當天，自發性高掛國旗及搭建克難式司令台，每年國慶日當天上午10時，隆重舉行升旗典禮。期間曾遇颱風吹毀布置的國旗海會場，但仍風雨無阻舉行國旗升旗典禮。

為宣揚愛國之心，張老旺在中壢龍岡忠貞市場附近經營的米干店，也布置多面中華民國國旗及國旗海，成為聞名的「國旗屋」景點。近年每逢國慶日前，就有熱心民眾捐國旗，自發性組隊前來參加國慶升旗典禮。前總統馬英九也曾到國旗屋品嘗首地雲南米干小吃，肯定張老旺的敬愛國旗之心。

今年逢國旗屋國慶升旗25周年，國旗屋米干店及周圍雲南文化公園已布置上萬面飄揚國旗海。張老旺表示，今年逢總統及立法委員大選，預祝所有愛國旗的候選人都能高票當選，因此不分黨派或有任何政治色彩，以「庶人升旗」及來者是客的理念，歡迎所有人愛國旗的民眾踴躍參與，當天不邀請特定人士到場或主持升旗典禮。

張老旺表示，鴻海集團創辦人郭台銘，十分肯定「國旗屋」國慶日敬愛國旗升旗活動，派員贈送上萬面國旗，加上韓國瑜粉絲也捐了很多國旗，今年預計以4萬多面國旗布置國慶升旗典禮會場。

10月10日國慶日升旗典禮，當天安排一整天的精彩活動。上午8時起有近千人先分3組隊伍，穿著各民族傳統服飾及重機車隊，分頭到龍岡、忠貞市場遊行慶祝。