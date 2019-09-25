資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



環保署長張子敬今天到新竹市參加資源回收個體業者感恩餐會，慰勞並致贈反光背心等，並宣傳8月1日起中低收資收關懷補助將從2000元提高至3500元，資收個體業者將資收物送到環保局37處風收站也以較優價格保價收購，補助上限也是3500元，讓資收個體業者收入獲較大保障。

環保署與新竹市環保局舉辦餐會慰勞資收個體業者，張子敬與副市長沈慧虹、環保局長江盛任逐桌敬酒慰勞，張子敬還致贈遮陽帽、反光背心及手套等防護配備，提醒個體業者資收時務必注意安全。

「撿半天都不夠買1個便當」，張子敬說，行政院長蘇貞昌關心資收個體業者，曾跟他轉達資收鄰居的心聲，他很感謝這些資收尖兵的協助，創造高的資收率，全國資收率從87年5.87％到去年已提高到53.28％，很多資收個體業者都靠資收維持生活，但國際物價波動，造成資收售價受影響。

張子敬說，環保署8月1日起針對全台約8900名列冊資收個體業者加碼補助，將資收關懷計畫的低收、中低收入戶補助從每人每月補助從2000元提高至3500元，另外，售價較差的資收物也以優於業者收購價的保價收購方式補助，竹市環保局設有37個風收站，個體業者就近送到風收站可獲保價收購，補助上限也是3500元。

環保局指出，全市列冊資收個體業者有750名，今年接受資收關懷計畫的低收、中低收入戶有24名，明年名額將增加到117名，一般資收個體業者也可申請，預計12月接受申請，但低收及中低收入戶優先保障。