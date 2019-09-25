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竹市366名優秀教師獲表揚 「女超人」老師獲師鐸獎

2019-09-25 17:07聯合報 記者張雅婷╱即時報導

教師節前夕，新竹市府今天舉行108年度新竹市教師節表揚大會，共有366名教師接受表揚，其中培英國中體育老師鄭雅之成為正式老師前，曾報名13處教甄、考了11間學校，不但越挫越勇還滿懷教育熱忱，成為學生口中的「女超人」，今年獲教育部師鐸獎肯定。教育處也肯定每名得獎老師，因付出而孕育許多優秀學生，實為杏壇表率。

今年竹市教師節表揚大會中，除頒發「竹塹明志獎」、「竹塹菁師獎」、「特殊優良教師獎」、「優良外師」、「終身教育優良教師」以及服務滿40、30、20、10年的「資深優良教師」獎項，還有東園國小退休校長蔡英獲得「108年教育部教育奉獻獎」及培英國中鄭雅之獲得「108年教育部師鐸獎」。

其中有17年服務資歷的培英國中體育老師鄭雅之，經帶過一名視障生上體育課，會貼心替學生準備不同大小的桌球與器具，許多畢業數年至十幾年的學生，都很喜歡回學校與她分享心事，並給他取了「女超人」、「太后」、「小不點」等各種暱稱，看出學生與她零距離的好感情，而教學生涯中最讓她感動的事是「學生碰到困難第一個會想到打電話給我」。

在西門國小服務8年的輔導老師柯怡如，陪伴許多孩子成長，曾有一名弱勢學生住處較遠，他十分擔心學生安全與心理狀態，便決定在家庭功能停擺到社會處接手的過渡期間，親自送這名學生回家。多年後再聽見孩子消息，得知學生目前學習狀態與情緒適應都非常良好，讓他肯定自己當初的選擇，「寧可多做一些，也不要讓孩子獨自面對這些孤單與辛苦。」

新竹市府今天舉行108年度新竹市教師節表揚大會，共有366位教師接受表揚。圖／教...
新竹市府今天舉行108年度新竹市教師節表揚大會，共有366位教師接受表揚。圖／教育處提供
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培英國中體育老師鄭雅之（右）今年獲教育部師鐸獎肯定。圖／教育處提供
培英國中體育老師鄭雅之（右）今年獲教育部師鐸獎肯定。圖／教育處提供
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培英國中體育老師鄭雅之（右四）今年獲教育部師鐸獎肯定。圖／教育處提供
培英國中體育老師鄭雅之（右四）今年獲教育部師鐸獎肯定。圖／教育處提供
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教師節教育部體育

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