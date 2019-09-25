台日韓演藝明星棒球公益賽 11月15桃園開打

2019-09-25 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



台灣閃亮之星演藝明星棒球隊由藝人澎恰恰、許效舜領軍成員，今天下午在桃園體育場舉辦2019亞洲盃台日韓演藝明星棒球公益經典賽記者會，桃園市長鄭文燦宣布，11月15、16、17日3天，在桃園青埔棒球場舉辦，台日韓三地演藝人員用棒球做公益，民眾可憑9到11月的發票3張換取一張入場券，免費進場看明星風采，一起欣賞棒球做公益。

澎恰恰、許效舜等有星組織的台灣閃亮之星明星棒球隊，多年來透過比賽拋磚引玉做公益，幫助弱勢團體，2014年受韓國HAN STAR明星棒隊邀請舉辦台韓觀光公益棒球賽造成轟動。今年由BIG行動夢想家、

台灣向陽關懷協會、芙瑞納公司與台灣之星演藝明星棒隊共同發起賽事，11月15日到17日由台日韓三地演藝明星進行5場球賽。

澎恰恰、許效舜不改詼諧本色介紹說明，今年演藝明星棒球隊80人龐大球隊，由前職棒好手張泰山、黃忠義、耿伯軒組成教練團，陣容堅強。澎恰恰說，他個人一直希望辦成亞洲另類明星經典棒球賽，今年終於完成舉辦，今年當明星經賽賽第一屆比賽，雖是做公益，還是會拚鬥，台灣「兵多將廣、老弱殘兵不少」，有信心把冠軍盃留在台灣。

鄭文燦說，演藝明星球賽在桃園舉辦，可促進台日韓演藝界交流，吸引更多人支持棒球，民眾拿9到11月分發票3張可換一張免費入場券，65歲以上、12步以下老少免費進場，該比賽募得發票、經費所得，將贊助失智老人、需要照顧的弱勢孩子，非常有意義。