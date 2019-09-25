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台日韓演藝明星棒球公益賽 11月15桃園開打

2019-09-25 17:03聯合報 記者曾增勳╱即時報導

台灣閃亮之星演藝明星棒球隊由藝人澎恰恰、許效舜領軍成員，今天下午在桃園體育場舉辦2019亞洲盃台日韓演藝明星棒球公益經典賽記者會，桃園市長鄭文燦宣布，11月15、16、17日3天，在桃園青埔棒球場舉辦，台日韓三地演藝人員用棒球做公益，民眾可憑9到11月的發票3張換取一張入場券，免費進場看明星風采，一起欣賞棒球做公益。

澎恰恰、許效舜等有星組織的台灣閃亮之星明星棒球隊，多年來透過比賽拋磚引玉做公益，幫助弱勢團體，2014年受韓國HAN STAR明星棒隊邀請舉辦台韓觀光公益棒球賽造成轟動。今年由BIG行動夢想家、

台灣向陽關懷協會、芙瑞納公司與台灣之星演藝明星棒隊共同發起賽事，11月15日到17日由台日韓三地演藝明星進行5場球賽。

澎恰恰、許效舜不改詼諧本色介紹說明，今年演藝明星棒球隊80人龐大球隊，由前職棒好手張泰山、黃忠義、耿伯軒組成教練團，陣容堅強。澎恰恰說，他個人一直希望辦成亞洲另類明星經典棒球賽，今年終於完成舉辦，今年當明星經賽賽第一屆比賽，雖是做公益，還是會拚鬥，台灣「兵多將廣、老弱殘兵不少」，有信心把冠軍盃留在台灣。

鄭文燦說，演藝明星球賽在桃園舉辦，可促進台日韓演藝界交流，吸引更多人支持棒球，民眾拿9到11月分發票3張可換一張免費入場券，65歲以上、12步以下老少免費進場，該比賽募得發票、經費所得，將贊助失智老人、需要照顧的弱勢孩子，非常有意義。

澎恰恰透露，這項演藝明星公益經典賽舉辦，韓國也提議將來籌組亞洲演藝明星棒球聯盟巡迴亞洲各國輪流舉辦球賽，希望心願可以完成，今年希望打出好看球賽，11月17日當天中午到半夜的嘉年華會，請來亞洲有名的巨星及女子樂團表演，希望開啟新例後，未來一年比一年熱鬧。

桃園市長鄭文燦（右一）與台灣閃亮之星演藝明星棒球隊藝人澎恰恰（中）與主辦單位代表...
桃園市長鄭文燦（右一）與台灣閃亮之星演藝明星棒球隊藝人澎恰恰（中）與主辦單位代表開球，宣布2019亞洲盃台日韓演藝明星棒球公益經典賽自11月15到17日比賽。記者曾增勳／攝影
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台灣閃亮之星演藝明星棒球隊藝人澎恰恰（右）、許效舜（左）領軍用詼諧主持介紹201...
台灣閃亮之星演藝明星棒球隊藝人澎恰恰（右）、許效舜（左）領軍用詼諧主持介紹2019亞洲盃台日韓演藝明星棒球公益經典賽在桃園市舉辦做公益。記者曾增勳／攝影
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台灣閃亮之星演藝明星棒球隊藝人澎恰恰、許效舜領軍台日韓球隊代表，與桃園市長鄭文燦...
台灣閃亮之星演藝明星棒球隊藝人澎恰恰、許效舜領軍台日韓球隊代表，與桃園市長鄭文燦比讚，宣布11月15到17日在桃園舉辦2019亞洲盃台日韓演藝明星棒球公益經典賽。
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桃園市長鄭文燦（右二）與台灣閃亮之星演藝明星棒球隊藝人澎恰恰（右三）與主辦單位代...
桃園市長鄭文燦（右二）與台灣閃亮之星演藝明星棒球隊藝人澎恰恰（右三）與主辦單位代表宣布2019亞洲盃台日韓演藝明星棒球公益經典賽開賽。記者曾增勳／攝影
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