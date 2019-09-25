國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



今年國慶晚會「攜手世界‧台灣耀飛」10月9日在桃園市舉行（高鐵站前廣場），也是桃園第一次主辦，立法院長蘇嘉全、僑務委員會委員長吳新興、桃園市長鄭文燦等人今出席宣傳活動，3人指出桃園不僅是國境入口、交通便捷，桃園升格後發展迅速，表現台灣不斷躍升、蛻變的力道，也傳遞出台灣走向世界的精神。

今年國慶晚會表演卡司包括創作小天王畢書盡、嘻哈創作天團玖壹壹、全運會活動大使鼓鼓、知名客家樂團吉那罐子、知名原住民樂團扶桑花樂團、金曲歌王許富凱、金曲歌后曹雅雯、寶島歌王謝雷、甜美歌后張琪，台語金曲歌后黃妃，和有越南孫翠鳳之稱的阮安妮、桃園市立國樂團、無雙樂團、敦青舞蹈團、僑胞合唱團。

民政局副局長張世威表示，國慶晚會10月9日下午5點30分在桃園高鐵站前廣場舉辦，三立電視台及中華電信MOD現場轉播，晚會邀請4000位貴賓與僑胞，另外還有9000個位子，開放免費索票入場，明天（26日）上午10點起，於桃園市各區公所憑身分證明索票，每人2張送完為止，10月9日下午5點憑票入場，6點30分入場完畢，晚上8點以後開放自由入場。

蘇嘉全也是國慶籌備會主任委員，他表示過去國慶期間常在台北市辦僑胞之夜迎接僑胞返國，近年來各縣市發展迅速，且充滿多元特色，希望能將晚會移師各縣市舉行，讓僑胞朋友看看其他縣市的改變，並邀請全國鄉親一起參與國家重要慶典。今年國慶晚會移師桃園舉辦，活動安排也展現出桃園多元族群融合的特色，將帶領僑胞朋友看見桃園整體建設及未來的發展。

僑務委員會委員長吳新興表示，今年有5000多位僑胞返國參加國慶，其中約2500位將出席晚會，他們特別放下手邊工作，排除萬難返回台灣參加國慶盛會，僑委會也規畫144條環遊台灣路線，涵蓋北中南東及離島地區，帶領僑胞朋友重溫台灣各地人文風景，其中41條參訪路線就在桃園，希望促進桃園觀光產業發展。

鄭文燦說，他每次到國外參訪都能感受到當地僑界對台灣的深切關心，有時離開故鄉愈遠、愈久，對故鄉的感情就愈顯得真摯，僑界普遍冀望台灣的民主不能改變，社會保持多元、活力，經濟能與國際接軌，與今年晚會主題「攜手世界‧台灣耀飛」相互呼應。今年也適逢桃園主辦108年全國運動會，因此特別在晚會中添加運動元素，呼籲全民挺全運，透過大型運動賽事讓國人更團結。

宣傳會結束後，鄭文燦、蘇嘉全前往國慶晚會場地現勘，鄭文燦指出，市府曾於高鐵桃園站前舉辦跨年晚會、豐年祭與各類型演唱會，場地約有10公頃，最多可容納約10萬人，場地最大的特色為交通便利且疏散快速，可讓僑胞等與會貴賓順利入場，市民朋友也可搭乘機場捷運入場。