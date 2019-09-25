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國小附近娃娃機充斥情趣用品、甩棍 苗縣議員實地探查

2019-09-25 15:31聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣議員陳光軒近期接獲家長會反應，發現校園內附近娃娃機台放置甩棍、情趣用品，娃...
苗栗縣議員陳光軒近期接獲家長會反應，發現校園內附近娃娃機台放置甩棍、情趣用品，娃娃機衍伸問題，現行法規未明確規範，他建議縣府工商處要研議相關自治條例。圖／苗縣議員陳光軒提供
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苗栗縣議員陳光軒近期接獲國小家長會反映，學校附近的娃娃機台放置物品，擔心對學童有不良影響。陳光軒實地探查發現，頭份市三分之一的國小校園旁，有無人管理的店面，機台放置情趣用品、甩棍。娃娃機衍伸問題，現行法規未明確規範，他建議縣府工商處要研議相關自治條例。

苗縣府工商發展處長黃智群說，工商處將邀集相關單位研議訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」，規範設置地點與學校距離、不得陳列商品、須標明取物金額、負責人聯絡資訊、罰則等。

社會處表示，根據「兒童及少年福利與權益保障法」第43條，任何人不得提供有害身心健康之暴力、色情、猥褻之物品給未滿18歲兒童與少年，違反規定者，將依照同法第91條，處罰2-10萬元，並得連續處分。社會處呼籲，請業者自律，以保護兒少身心健康發展。

陳光軒說，他接獲國小家長會反映學校娃娃機衍伸問題，他周末探查發現，陳列的物品比他想像中還嚴重，頭份市三分之一的國小附近，有無人管理的夾娃娃機店面，機台內擺放可能對小學生身心造成不良影響的物品，情趣用品、甩棍等。

陳光軒提到，根據社會秩序維護法第63條規定，無故攜帶甩棍違反社違法；頭份警分局指出，機台內擺設甩棍的台主，已通知台主前往說明。警方釐清機台內陳列的物品是否符合警械規格。另外，販賣警棍與購買警棍，買賣雙方都需向警方申請登記。若違反者，可依社會秩序維護法裁處，3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

苗栗縣議員陳光軒近期接獲家長會反應，發現校園內附近娃娃機台放置甩棍、情趣用品，娃...
苗栗縣議員陳光軒近期接獲家長會反應，發現校園內附近娃娃機台放置甩棍、情趣用品，娃娃機衍伸問題，現行法規未明確規範，他建議縣府工商處要研議相關自治條例。圖／苗縣議員陳光軒提供
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苗栗縣議員陳光軒近期接獲家長會反應，發現校園內附近娃娃機台放置甩棍、情趣用品，娃娃機衍伸問題，現行法規未明確規範，他建議縣府工商處要研議相關自治條例。圖／苗縣議員陳光軒提供
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苗栗縣議員陳光軒近期接獲家長會反應，發現校園內附近娃娃機台放置甩棍、情趣用品，娃娃機衍伸問題，現行法規未明確規範，他建議縣府工商處要研議相關自治條例。圖／苗縣議員陳光軒提供
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苗栗縣議員陳光軒近期接獲家長會反應，發現校園內附近娃娃機台放置甩棍、情趣用品，娃娃機衍伸問題，現行法規未明確規範，他建議縣府工商處要研議相關自治條例。圖／苗縣議員陳光軒提供
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猥褻苗栗縣夾娃娃機

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