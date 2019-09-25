親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一起讀釋憲聲請：光碟重製加重其刑為何荒謬？

新iPhone廣角鏡很雷？ 網美試用1天拋售：XS比較好

韓國劍道大會台灣唯一受邀 國際裁判邱垂夕做體育外交

2019-09-25 12:44聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市龜山區私立成功工商校長邱垂夕上週受邀前往韓國光州瑞石中高等學校姐妹校，參加韓國裕堂旗全國生活體育劍道大會開幕，邱垂夕同時也是身兼國際、全國劍道裁判的劍道7段教士，他在開幕典禮代表台灣致辭與韓國及東亞劍道選手交流，為台灣進行一場體育實質外交。

邱垂夕今天上午表示，他在國中起接觸劍道，選手時期曾受到台、日、韓劍道名師調教，40餘年來結識各國競技的優秀好手，經由交流獲得寶貴體育知識、經驗，尤其從事教職30餘年，擔任過國家劍道裁判，推展世界、亞洲劍道體育，培育優秀選手，希望透過劍道交流增進台、韓體育實質交流和情誼。

韓國裕堂旗全國生活體育劍道大會開幕，私立成功工商校長邱垂夕(中)身兼國際、全國劍...
韓國裕堂旗全國生活體育劍道大會開幕，私立成功工商校長邱垂夕(中)身兼國際、全國劍道裁判受邀代表台灣致辭進行體育實質外交。圖／成功工商提供
分享
韓國裕堂旗全國生活體育劍道大會開幕，私立成功工商校長邱垂夕(中拿花者)受邀代表台...
韓國裕堂旗全國生活體育劍道大會開幕，私立成功工商校長邱垂夕(中拿花者)受邀代表台灣致辭進行體育實質外交。圖／成功工商提供
分享
韓國裕堂旗第27屆全國生活體育劍道大會開幕，私立成功工商校長邱垂夕(見圖)受邀代...
韓國裕堂旗第27屆全國生活體育劍道大會開幕，私立成功工商校長邱垂夕(見圖)受邀代表台灣致辭進行體育實質外交。圖／成功工商提供
分享

體育韓國

相關新聞

桃園舉債、短絀創新高債留子孫？鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 10:31

苗栗秋行軍成蟲數增加 農業處呼籲農友加強巡田

2019-09-25 08:57

他們賣饅頭支持演出 華夏劇場要教孝道

2019-09-25 08:17

竹市兒童醫院BOT 都計變更通過了

2019-09-24 23:42

補充孩子營養 後龍送牛奶豆漿

2019-09-24 23:37

龍潭掩埋場汙染 環保局加強消毒

2019-09-24 23:36

桃市舉債新高 議員轟：打腫臉充胖子

2019-09-24 23:30

桃市去年度舉債 325億創新高

2019-09-24 23:28

130線又發生石虎路殺 苗縣跨局處勘查將設置減速標線

2019-09-24 19:29

苗栗公館小石虎 特生中心：健康良好

2019-09-24 18:49

中壢警察局日式宿舍群新名字線上票選 參加可抽獎

2019-09-24 18:02

小塹有約散步小旅行 4條路線深度體驗竹市舊城文化底蘊

2019-09-24 17:30

影／苗栗縣首創 後龍鎮公所送鮮乳豆漿補充學童營養

2019-09-24 15:41

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

小動物被餵得肥滋滋 八德埤塘公園飼料機明年將減台

2019-09-24 15:21

十一份觀光文化園區竣工 正全力徵求廠商進駐中

2019-09-24 14:37

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

揪幕僚看返校深感戒嚴震撼 林智堅：珍惜民主的價值

2019-09-24 13:46

籌募慈善服務經費 天主教新竹社服中心周日辦園遊會

2019-09-24 13:45

桃園藝文園區Ubike站蓋好3個月不用 民調勾「不滿意」

2019-09-24 10:58

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

南投草屯重陽禮金暴漲4倍 當地長輩樂翻了

2019-09-24 15:28

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

基隆首班跳蛙公車延誤40分 38民眾急跳腳怨遲到

2019-09-24 15:24

不讓十三層遺址專美於前？ 基隆阿根納也要亮起來

2019-09-24 16:12

國慶焰火今晚試放3分鐘 高屏溪兩岸都看得到

2019-09-24 15:58

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

台灣觀賞蝦奪世界冠軍！ 小小一尾身價飆6萬

2019-09-25 10:06

無人自駕小巴將進駐鹿港 觀光首航試車今亮相

2019-09-24 16:15

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14

國慶焰火今晚試放5分鐘 照亮高屏夜空

2019-09-24 20:30

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top