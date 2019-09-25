韓國劍道大會台灣唯一受邀 國際裁判邱垂夕做體育外交

2019-09-25 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市龜山區私立成功工商校長邱垂夕上週受邀前往韓國光州瑞石中高等學校姐妹校，參加韓國裕堂旗全國生活體育劍道大會開幕，邱垂夕同時也是身兼國際、全國劍道裁判的劍道7段教士，他在開幕典禮代表台灣致辭與韓國及東亞劍道選手交流，為台灣進行一場體育實質外交。