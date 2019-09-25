桃園舉債、短絀創新高債留子孫？鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



審計部桃園審計處長張漢卿昨天到市議會報告市府107年度決算審核結果，指出市府舉債餘額325億元、年度短絀137億元都創新高，議會國民黨團憂心鄭文燦主政下的市府會債留子孫。

鄭文燦今天上午接受媒體訪問，並在市政會議上跟所有局處長、主管強調，基本上桃園的財政是穩健的，他第一屆任期債務並沒有增加，第二屆任期包括重大建設啟動、福利增加或人員增加，債務會略有成長，不過市府會從節流合理化、開源多元化及進度穩健化三大方向控制債務成長，並積極挹注財政收益，包括爭取中央的補助款。

鄭文燦指出，市府公共債務未超過法規上限，不過最終的債務要看決算，預算編列其實兩年的舉債是一樣的，他希望桃園的財政在六都當中負債最低。

鄭文燦說，重大建設一定是會舉債，因為這是新增的投資項目，像捷運、下水道、社會住宅等等，都是重大工程，桃園是六都資本門支出相當高的城市，現在不投資未來就會後悔，像捷運工程之前都只有畫圖，並沒有工程，都是稱為政治上的早收清單，當它進入實質的工程就要預算。