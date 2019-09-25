親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

桃園舉債、短絀創新高債留子孫？鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 10:31聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

審計部桃園審計處長張漢卿昨天到市議會報告市府107年度決算審核結果，指出市府舉債餘額325億元、年度短絀137億元都創新高，議會國民黨團憂心鄭文燦主政下的市府會債留子孫。

鄭文燦今天上午接受媒體訪問，並在市政會議上跟所有局處長、主管強調，基本上桃園的財政是穩健的，他第一屆任期債務並沒有增加，第二屆任期包括重大建設啟動、福利增加或人員增加，債務會略有成長，不過市府會從節流合理化、開源多元化及進度穩健化三大方向控制債務成長，並積極挹注財政收益，包括爭取中央的補助款。

鄭文燦指出，市府公共債務未超過法規上限，不過最終的債務要看決算，預算編列其實兩年的舉債是一樣的，他希望桃園的財政在六都當中負債最低。

鄭文燦說，重大建設一定是會舉債，因為這是新增的投資項目，像捷運、下水道、社會住宅等等，都是重大工程，桃園是六都資本門支出相當高的城市，現在不投資未來就會後悔，像捷運工程之前都只有畫圖，並沒有工程，都是稱為政治上的早收清單，當它進入實質的工程就要預算。

鄭文燦表示，這些工程預算目前來看是穩健分擔在每一年，將來的場站開發、都市計畫所得到的財政挹注會平衡，所以不會債留子孫，反而會建設留子孫，不過因為這是一個比較中期的計畫，因此希望各單位都能夠配合，能夠讓交通建設跟都市成長同步，將來的財政會表現得更好。

鄭文燦在市政會議上揭示節流合理化、開源多元化及進度穩健化三大方向控制債務成長，積...
鄭文燦在市政會議上揭示節流合理化、開源多元化及進度穩健化三大方向控制債務成長，積極挹注財政收益。記者鄭國樑/攝影
分享
鄭文燦強調建設留子孫，不會債留子孫。記者鄭國樑/攝影
鄭文燦強調建設留子孫，不會債留子孫。記者鄭國樑/攝影
分享

鄭文燦債務捷運

相關新聞

苗栗秋行軍成蟲數增加 農業處呼籲農友加強巡田

2019-09-25 08:57

他們賣饅頭支持演出 華夏劇場要教孝道

2019-09-25 08:17

竹市兒童醫院BOT 都計變更通過了

2019-09-24 23:42

補充孩子營養 後龍送牛奶豆漿

2019-09-24 23:37

龍潭掩埋場汙染 環保局加強消毒

2019-09-24 23:36

桃市舉債新高 議員轟：打腫臉充胖子

2019-09-24 23:30

桃市去年度舉債 325億創新高

2019-09-24 23:28

130線又發生石虎路殺 苗縣跨局處勘查將設置減速標線

2019-09-24 19:29

苗栗公館小石虎 特生中心：健康良好

2019-09-24 18:49

中壢警察局日式宿舍群新名字線上票選 參加可抽獎

2019-09-24 18:02

小塹有約散步小旅行 4條路線深度體驗竹市舊城文化底蘊

2019-09-24 17:30

影／苗栗縣首創 後龍鎮公所送鮮乳豆漿補充學童營養

2019-09-24 15:41

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

小動物被餵得肥滋滋 八德埤塘公園飼料機明年將減台

2019-09-24 15:21

十一份觀光文化園區竣工 正全力徵求廠商進駐中

2019-09-24 14:37

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

揪幕僚看返校深感戒嚴震撼 林智堅：珍惜民主的價值

2019-09-24 13:46

籌募慈善服務經費 天主教新竹社服中心周日辦園遊會

2019-09-24 13:45

桃園藝文園區Ubike站蓋好3個月不用 民調勾「不滿意」

2019-09-24 10:58

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

南投草屯重陽禮金暴漲4倍 當地長輩樂翻了

2019-09-24 15:28

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

不讓十三層遺址專美於前？ 基隆阿根納也要亮起來

2019-09-24 16:12

國慶焰火今晚試放3分鐘 高屏溪兩岸都看得到

2019-09-24 15:58

基隆首班跳蛙公車延誤40分 38民眾急跳腳怨遲到

2019-09-24 15:24

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

真實的「返校」 台南啟動不義遺址調查

2019-09-24 12:33

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

無人自駕小巴將進駐鹿港 觀光首航試車今亮相

2019-09-24 16:15

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

台灣觀賞蝦奪世界冠軍！ 小小一尾身價飆6萬

2019-09-25 10:06

國慶焰火今晚試放5分鐘 照亮高屏夜空

2019-09-24 20:30

嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

宣示台東原住民傳統海域 媒體追問廖國棟尷尬：待立法

2019-09-24 12:11

點亮基隆阿根納造船廠 今晚試燈搶先看

2019-09-24 22:03

不務正業男子Ayo 為家鄉創作港口男子漢便當

2019-09-24 13:42

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

呂崇民父呂國震法會 中台禪寺住持明率108位法師進行

2019-09-24 15:51

小動物被餵得肥滋滋 八德埤塘公園飼料機明年將減台

2019-09-24 15:21

年產值逾10億元 屏東水族王國品種推陳出新

2019-09-25 07:08

悠遊卡電子支付6個月內全殲對手？ 北市議員質疑柯文哲跳票

2019-09-24 16:14

基隆節能家電補助第二波 林右昌證實有除濕機

2019-09-24 13:05

藍委指捍拒中捷延伸大坑 林佳龍引《返校》名句反擊

2019-09-24 22:25

高雄前觀光局長曾姿雯 接基隆觀光及城市行銷處長

2019-09-24 13:40

停辦1年卻遷入歇業幼兒園招51生 汐止私幼遭罰6萬

2019-09-24 12:00

基隆市區義一路將路基改善、全面刨鋪 不再補丁路

2019-09-24 15:55

中央對高雄治安大小眼？葉毓蘭：誰給韓市長錯誤訊息？

2019-09-24 16:02

影／下營鵝肉料理限量80桌 每桌5千元捐200當公益

2019-09-24 16:30

影／苗栗縣首創 後龍鎮公所送鮮乳豆漿補充學童營養

2019-09-24 15:41

苗栗公館小石虎 特生中心：健康良好

2019-09-24 18:49

小塹有約散步小旅行 4條路線深度體驗竹市舊城文化底蘊

2019-09-24 17:30

和平島公園廁所有免治馬桶、友善穆斯林公廁評比奪冠

2019-09-25 09:01

台南市議長任小英後援總會長 藍綠立委選將無感

2019-09-24 15:26

新北重陽禮金照發放 57萬人總額近10億

2019-09-24 15:17

北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦

2019-09-24 18:23

揪幕僚看返校深感戒嚴震撼 林智堅：珍惜民主的價值

2019-09-24 13:46

廣告「蠻牛先生」真是頭蠻牛 他有段感人的3腳藝術人生

2019-09-24 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top