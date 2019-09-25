苗栗秋行軍成蟲數增加 農業處呼籲農友加強巡田

2019-09-25 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣通霄鎮是全台首個發現秋行軍蟲蹤跡，縣府農業處持續掌控轄區發生秋行軍蟲現況，主動巡田，在曾受害的玉米田周圍懸掛其專一性費洛蒙誘引器偵測；上周9月16到20日發現，誘捕到雄成蟲個體數明顯增加，推測田區已有新世代成蟲羽化出現，發布預警；農業處提醒，玉米、高粱、薏苡、水稻、甘蔗及牧草等，皆為秋行軍蟲危害的高風險作物，請農友加強巡田及防範工作。

農業處農務科指出，近期是苗栗落花生、甘藷與黑豆種植期間，植株的保護與採取適當病蟲害防治更為重要。應變小組觀察，在曾受害玉米田周圍懸掛秋行軍專一性費洛蒙誘引器偵測發現，監測秋行軍蟲雄蟲誘集的個體數量，從平均0.2、0.3隻，上周（16到20日）平均1.5隻，推估受天氣轉變影響。

農務科指出，秋行軍蟲是國際重要害蟲之一，原產美洲熱帶及亞熱帶地區，目前蔓延非洲及亞洲多個國家，有數百種植物受影響，台灣目前通報受害作物包含玉米、高粱及百慕達，其成熟幼蟲頭殼有個黃色Y字的紋路，背部每節有4個斑點，末段第二節4點呈矩形，受驚擾蟲體常呈「逗號」捲曲狀，遭啃食作物會有大量坑洞及糞便狀。成蟲羽化後4至5天即能交尾產下數百粒卵，危害能力極高。

農務科指出，轄區雄成蟲數增加，雌蟲交尾後產卵，卵約3天孵化，剛孵化幼蟲會垂絲隨風分散，若未即時發現採取適當防治，恐造成災害。