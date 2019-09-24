桃市舉債新高 議員轟：打腫臉充胖子

2019-09-24 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園報導



桃市府強調基礎建設正在打底，財政支出勢必擴張，圖為機捷A2隧道工程。 圖／市府捷運工程局提供 分享 facebook

桃園市政府舉債增加且創新高，引發抨擊，市議員梁為超指「失控」，徐玉樹認為是揮霍人民的納稅錢，黃敬平認為市府寅吃卯糧、債留下屆市長，舒翠玲強調這種花錢方式會讓財政「進加護病房」。

市府新聞處長詹賀舜表示，至108年6月底，桃園市債務餘額390億元，人均負債1.8萬元都是六都最低，債務狀況尚在合理控制的範圍，5年內債務從262億增至390億元，109年度舉債額度130多億元，也在公務債務法的限度內。

梁為超強調贊成和支持重大建設，但鄭文燦執政近5年鐵路地下化連影子都沒有，每年歲出、歲入皆短絀是事實，市府編預算恐有打腫臉充胖子之嫌。

舒翠玲說，104年的短絀11億多元，到107年短絀137億元，代表市府沒有量入為出。

徐玉樹指出，市府近5年不斷賣地，包括標售中路區段徵收、經國市地重畫、八德擴大區段徵收及草漯市地重畫等開發案，共標脫152筆土地，面積約15.05公頃，得標金額計302.17億元，但市政府不把平均地權基金及重畫基金賣祖產的錢拿去還債，讓桃園市財政惡化。

詹賀舜表示，市府推動各項公共建設都充分考量重要性及地方需求，按效益排定優先順序，並以多元籌措財源、合理規畫、分年分期等方式穩健財政體制，債務增加主要是重大工程陸續啟動、人事預算成長、福利支出因人口成長而增加，市府不會浮濫編列預算。