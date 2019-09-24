10月「苗栗女孩月」 友善女孩商店大串聯

2019-09-24 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣政府響應「台灣女孩日」，10月訂為「苗栗女孩月」，今年除規畫女孩印象展、培力講堂及女孩性別影展外、舉辦友善女孩商店大串聯，營造友善女孩社會環境，呼籲社會各界重視女孩權益。記者劉星君／攝影 分享 facebook 苗栗縣政府響應「台灣女孩日」，10月訂為「苗栗女孩月」，今年除規畫女孩印象展、培力講堂及女孩性別影展外、舉辦友善女孩商店大串聯，營造友善女孩社會環境，呼籲社會各界重視女孩權益、投資女孩、培力女孩，共創美好，平權幸福苗栗。

聯合國將每年10月11日訂定為國際女孩日，期能幫助女孩獲得應有的人權與照顧，台灣從102年起將這一天指定為「台灣女孩日」，積極推動「提升女孩權益動方案」，苗縣府宣導台灣女孩日精神訴求，將每年10月訂為「女孩月」。

縣府與勵馨基金會合作舉辦台灣女孩日系列活動，今在縣府大廳舉辦「女力無極限、苗栗女孩讚出來」記者會，由副縣長鄧桂菊、勵馨基金會副執行長王怡雯、縣府社會處長楊文志等人共同為女孩印象展揭幕，並宣布女孩月精彩活動正式起跑。

2019苗栗女孩讚出來台灣女孩日系列活動主題環繞「Dear GIRL」，GIRL分別代表，「Gender」性別、「Influence」影響力、「Respect」尊重、「Love」愛，即是看見每種性別都具有社會影響力，一起給予女孩尊重與愛。4個意象發展「女子名人大講堂」、「培力女孩小講堂」、「女孩印象展」、「女孩性別影展」、「女孩友善商家大串連」，10月一起看見與發掘體驗屬於女孩的力量。

今天活動主持人是苗栗高中3年級學生陳玟君，她是苗縣兒少代表，曾參與多次青少年培力課程與活動，在培力過程中看見自己對於主持的興趣並展現熱情，成為苗栗女孩力量展現的最佳代言人；今為活動開場建臺中學女孩，以舞蹈傳達女孩的力量與自信。

10月台灣女孩日系列活動，10月19日下午在竹南鎮公所登場「女子名人大講堂」，邀請到劉柏君（索非亞）擔任分享人，劉柏君甫當選第57屆十大傑出青年，今年獲國際奧會女性與體育獎，也獲得2018年富比士體壇最具影響力女性第19名，她將分享「與自己對決的勇氣」。也感謝苗栗縣27間友善商家熱情支持。