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10月「苗栗女孩月」 友善女孩商店大串聯

2019-09-24 21:24聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣政府響應「台灣女孩日」，10月訂為「苗栗女孩月」，今年除規畫女孩印象展、培...
苗栗縣政府響應「台灣女孩日」，10月訂為「苗栗女孩月」，今年除規畫女孩印象展、培力講堂及女孩性別影展外、舉辦友善女孩商店大串聯，營造友善女孩社會環境，呼籲社會各界重視女孩權益。記者劉星君／攝影
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苗栗縣政府響應「台灣女孩日」，10月訂為「苗栗女孩月」，今年除規畫女孩印象展、培力講堂及女孩性別影展外、舉辦友善女孩商店大串聯，營造友善女孩社會環境，呼籲社會各界重視女孩權益、投資女孩、培力女孩，共創美好，平權幸福苗栗。

聯合國將每年10月11日訂定為國際女孩日，期能幫助女孩獲得應有的人權與照顧，台灣從102年起將這一天指定為「台灣女孩日」，積極推動「提升女孩權益動方案」，苗縣府宣導台灣女孩日精神訴求，將每年10月訂為「女孩月」。

縣府與勵馨基金會合作舉辦台灣女孩日系列活動，今在縣府大廳舉辦「女力無極限、苗栗女孩讚出來」記者會，由副縣長鄧桂菊、勵馨基金會副執行長王怡雯、縣府社會處長楊文志等人共同為女孩印象展揭幕，並宣布女孩月精彩活動正式起跑。

2019苗栗女孩讚出來台灣女孩日系列活動主題環繞「Dear GIRL」，GIRL分別代表，「Gender」性別、「Influence」影響力、「Respect」尊重、「Love」愛，即是看見每種性別都具有社會影響力，一起給予女孩尊重與愛。4個意象發展「女子名人大講堂」、「培力女孩小講堂」、「女孩印象展」、「女孩性別影展」、「女孩友善商家大串連」，10月一起看見與發掘體驗屬於女孩的力量。

今天活動主持人是苗栗高中3年級學生陳玟君，她是苗縣兒少代表，曾參與多次青少年培力課程與活動，在培力過程中看見自己對於主持的興趣並展現熱情，成為苗栗女孩力量展現的最佳代言人；今為活動開場建臺中學女孩，以舞蹈傳達女孩的力量與自信。

10月台灣女孩日系列活動，10月19日下午在竹南鎮公所登場「女子名人大講堂」，邀請到劉柏君（索非亞）擔任分享人，劉柏君甫當選第57屆十大傑出青年，今年獲國際奧會女性與體育獎，也獲得2018年富比士體壇最具影響力女性第19名，她將分享「與自己對決的勇氣」。也感謝苗栗縣27間友善商家熱情支持。

相關活動訊息可至苗栗縣政府網站、臉書「勵馨基金會-苗栗愛馨人（https://www.facebook.com/gohmiaoli/）」，或電洽勵馨苗栗分事務所037-260035。2019苗栗女孩讚出來-臺灣女孩日系列活動報名網址：https://ppt.cc/fAh1Ox

苗栗縣政府響應「台灣女孩日」，10月訂為「苗栗女孩月」，今在縣府舉行苗栗女孩月系...
苗栗縣政府響應「台灣女孩日」，10月訂為「苗栗女孩月」，今在縣府舉行苗栗女孩月系列活動起跑，由苗縣兒少代表、苗栗高中三年級陳玟君擔任主持人，表現亮眼，也是苗栗女孩力量展現最佳代言人。圖／苗縣府提供
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苗栗縣劉柏君青年

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