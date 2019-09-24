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舉報永豐金鼎興與三寶案弊案 「吹哨者」張晉源遭停職、薪照領

130線又發生石虎路殺 苗縣跨局處勘查將設置減速標線

2019-09-24 19:29聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣游姓男子23日經過苗26-2鄉道時發現有狗對著路旁水溝吠叫，發現兩隻幼石虎困在60公分乾涸溝渠，救出送往動物保護防疫所，2隻幼石虎送往特生中心；然而就在發現兩隻幼石虎前一天22日上午，130線三義往通霄路段水溝，發現公石虎遭路殺，這是苗縣今年第18件石虎路殺，也是130線今年發生第2件石虎遭路殺。

農業處指出，23日上午8點多，接獲遊客通報，130線三義往通霄路段旁水溝發現石虎屍體，獸醫師檢查，體重1.2公斤、未滿1歲亞成石虎，研判撞擊導致胸椎及腰椎脫位致死。

縣府農業處今會同工務處到苗26-2鄉道與130線三義段會勘，農業處指出，根據專家建議，評估先在彎道前或下坡處試辦設置減速標線，將間距擴大，強迫車輛減速，藉由輪胎與標線摩擦發出聲響，提供要穿越道路的石虎警示，若成效良好，會逐步在苗各縣、鄉道擴大辦理。工務處指出，設置減速標線，將間距擴大，一般減速標線間距為10公分，將擴大減速標線的間距到1公尺或80公分。

農業處指出，130線的減速標線會跟苗26-2鄉道同步畫設，苗縣是石虎族群數量最穩定地區，縣府努力改善路殺，也請民眾行駛在苗縣道路能主動減速，短期內讓石虎個體增加，石虎族群才有機會恢復。

苗縣府農業處今會同工務處等單位到苗26-2鄉道現場會勘，根據專家建議，評估先在彎...
苗縣府農業處今會同工務處等單位到苗26-2鄉道現場會勘，根據專家建議，評估先在彎道前或下坡處試辦設置減速標線，將間距擴大，強迫車輛減速，藉由輪胎與標線摩擦發出聲響，提供要穿越道路石虎警示，若成效良好，會逐步在苗各縣、鄉道擴大辦理。記者劉星君／翻攝
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石虎獸醫師苗栗縣

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