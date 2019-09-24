中壢警察局日式宿舍群新名字線上票選 參加可抽獎

2019-09-24 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



中壢警察局日式宿舍群命名活動第一階段「網路命名投稿」共有160件提案，目前經委員評選出5件後，邀請市民從5件中票選出心中的第1名，市民依活動辦法成功投票者，更可參加抽獎活動，會以電腦隨機選出幸運兒10名，能獲得「$100元7-11禮券（或同等品）」等好禮。

桃園市府斥資4千900萬修復中壢警察局日式宿舍群，目前正積極籌畫開館營運，第一階段「網路命名投稿」依據創意度（30%）、易記熟度（40%）、意涵說明（30%），共有160件作品一同角逐，其中不乏警眷及中壢在地居民提案，顯示民眾也相當關注文化及在地情感，最終由評審選出5件作品，包括「壢1977」、「櫻花記憶廣場」、「青櫻藝文町」、「壢景町」、「壢警民主故事館」進入第二階段線上投票選。

第二階段線上投票選活動將由市民從5件作品中，投下最喜歡的一個命名，以第一階段評選分數（40%）加第二階段票選分數（60%）合計，總分最高者，將用其命名作為中壢警察局日式宿舍群的命名依據，投票活動目前仍正舉行中，將於9月30日截止，有興趣的民眾要把握機會。