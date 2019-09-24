親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／張奕先發 首局因安打及保送失分0:1落後

川普意外現身氣候峰會 16歲環保少女怒瞪被拍到

小塹有約散步小旅行 4條路線深度體驗竹市舊城文化底蘊

2019-09-24 17:30聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，以火車站周邊舊城區規畫4條路線，導覽漫步體驗古蹟、美食、百年產業與宗教文化，共有20梯次，每趟遊程2小時，體驗價僅100元，即日起至10月底陸續開放報名，市長林智堅歡迎大家利用秋冬旅遊補助到新竹古城深度體驗。

市府城銷處指出，散步小旅行路線有東區的實境音樂劇-東門市場尋找浩南、西區的老屋活化-在城邊遇見文藝青年、南區的傳統產業-黑金町鐵道漫遊及北區的美食文化-跟著元璋老師品嘗風城味兒，由4名帶路達人和在地店家參與，可探訪竹塹老店與青創，走入巷弄感受新竹市新舊並陳的美好文化。

黑金町鐵道漫遊行率先登場，將由文史工作者溫文龍導覽火車站的機關庫、信仰中心竹蓮寺及源珍醬油、豐谷油飯等，體驗後火車站的百年產業與宗教文化，市府今天在後站區的興學公園辦記者會推介。

市長林智堅說，新竹是很有文化底蘊的城市，5年來每年推出小塹有約微旅行，讓遊客體驗在地古蹟、小吃、百年產業與宗教文化，市府透過投入公共建設、年輕人與耆老對談傳遞城市故事及舉辦優質活動，105年8月至今造訪新竹的遊客超過2300萬旅次，今年至今已近700萬旅次，預計年底可突破千萬，行銷新竹及在地好物。

林智堅說，後站地區因早期蒸汽火車經過，煤渣散落屋頂，夕陽一照閃閃發亮而稱為黑金町，是發展很早的城區，區內竹蓮寺是重要的信仰中心之一，管委會主委、議長許修睿帶領下發展出很多宗教文化，還有丸竹化妝品、豐谷油飯等老店，都是值得探訪的秘境。

他說，竹市古城街道小，可以漫步或騎YouBike深入巷弄看古蹟、嘗小吃體驗在地生活，認識舊城區，且近年新建不少熱門景點，歡迎大家來一探年輕古城的魅力。

新竹市散步小旅行-小塹有約詳情可上網https://uhc20120104.wixsite.com/datewithhsinchu或城市行銷處粉絲專頁查詢。

新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，市長林智堅推介地方的老店特產。記者黃瑞典／攝...
新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，市長林智堅推介地方的老店特產。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，黑金町鐵道漫遊行率先登場，邀大家來體驗後站區...
新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，黑金町鐵道漫遊行率先登場，邀大家來體驗後站區的美食、產業與宗教文化。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，市長林智堅聆聽油飯業者介紹老飯桶。記者黃瑞典...
新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，市長林智堅聆聽油飯業者介紹老飯桶。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，黑金町鐵道漫遊行率先登場，邀大家來體驗後站區...
新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，黑金町鐵道漫遊行率先登場，邀大家來體驗後站區的美食、產業與宗教文化。記者黃瑞典／攝影
分享

新竹火車站林智堅

相關新聞

影／苗栗縣首創 後龍鎮公所送鮮乳豆漿補充學童營養

2019-09-24 15:41

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

小動物被餵得肥滋滋 八德埤塘公園飼料機明年將減台

2019-09-24 15:21

十一份觀光文化園區竣工 正全力徵求廠商進駐中

2019-09-24 14:37

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

揪幕僚看返校深感戒嚴震撼 林智堅：珍惜民主的價值

2019-09-24 13:46

籌募慈善服務經費 天主教新竹社服中心周日辦園遊會

2019-09-24 13:45

桃園藝文園區Ubike站蓋好3個月不用 民調勾「不滿意」

2019-09-24 10:58

關鍵一哩路／機捷A22站 提前在110年通車

2019-09-23 23:32

十一份觀光園區 遊客怨空無一物 觀旅局：尚未開放

2019-09-23 23:23

綠色旅行贈萬點 竹市再加碼

2019-09-23 23:02

銀髮廚藝賽 6口訣拚創意

2019-09-23 23:01

台知園區規劃 楊文科：願做最大讓步

2019-09-23 22:59

八德埤塘公園 出現流浪雞群

2019-09-23 22:57

竹圍漁港航道淤積 漁民：外海捕魚反而安全

2019-09-23 22:52

竹圍漁港船難 漁民：航道淤積嚴重

2019-09-23 22:48

台知園區縮減50公頃 楊文科釋善意願讓步調整配地比例

2019-09-23 19:29

可惡！傾倒廢棄物又放火焚燒 檢警環聯盟機制合力抓人

2019-09-23 18:14

真扯！民眾棄養雞鵝 八德埤塘公園連天竺鼠都有人放生

2019-09-23 16:35

2019桃園市大觀盃全國馬拉松 12月全家觀景追風賞秘境

2019-09-23 16:14

青春如歌流行金曲、台語經典演唱會 10月中壢開唱

2019-09-23 15:52

擴大秋冬國旅住宿、夜市消費抵用券市府領？ 假消息啦

2019-09-23 14:33

社工加薪了！ 竹市109年投入447萬元 留下專業社工人才

2019-09-23 14:02

開會最早結束？ 桃園議長：朝9晚5最標準的議會

2019-09-23 12:37

公館鄉紅棗畫的像枇杷？ 縣政府要拆了

2019-09-23 11:41

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

台南要有第一座捷運轉運站 預計明年下半年動工

2019-09-23 17:56

綠軍修理韓國瑜批6點半下班太早 結果卻害到自己人

2019-09-23 17:41

彰化縣西濱快最後1哩路完工 25日芳苑大城段有交管

2019-09-23 21:14

飆車事故頻傳 汐萬路要加入科技執法

2019-09-23 19:08

沒說過市府要挖石油 韓國瑜澄清是說這些前提下

2019-09-23 21:24

韓國瑜遭批未編挖石油預算 藍委：早就編列好幾年！

2019-09-23 22:12

花蓮港天宮、白沙屯雙媽祖11月首同框遶境 今公布路線

2019-09-24 11:25

彰化前瞻爭取55億 去年執行率僅13.6%要加把勁了

2019-09-23 19:13

台知園區縮減50公頃 楊文科釋善意願讓步調整配地比例

2019-09-23 19:29

洋蔥苗死一片價格貴森森 彰化議員問：現在種什麼好？

2019-09-23 21:25

桃園藝文園區Ubike站蓋好3個月不用 民調勾「不滿意」

2019-09-24 10:58

南市首座捷運轉運站 拚明年動工

2019-09-23 23:27

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

天涼好個秋 金山泡湯別忘到獅頭山、水尾欣賞金花石蒜

2019-09-24 07:07

秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷

2019-09-24 08:54

好掉漆！北市府推「台北伴手禮」多年 民眾一問三不知

2019-09-24 10:43

南投草屯重陽禮金暴漲4倍 當地長輩樂翻了

2019-09-24 15:28

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

未編挖石油預算？ 韓國瑜：誰講要挖石油

2019-09-23 23:44

韓國瑜讚李四川 優秀公務人員值得大家肯定

2019-09-23 21:12

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

國慶焰火今晚試放3分鐘 高屏溪兩岸都看得到

2019-09-24 15:58

關鍵一哩路／機捷A22站 提前在110年通車

2019-09-23 23:32

嘉縣萬國戲院搭「返校」風潮 邀民眾穿制服看電影

2019-09-23 22:45

不務正業男子Ayo 為家鄉創作港口男子漢便當

2019-09-24 13:42

石碇兩公廁重新翻新 遊客好感度躍升

2019-09-23 19:09

宣示台東原住民傳統海域 媒體追問廖國棟尷尬：待立法

2019-09-24 12:11

基隆節能家電補助第二波 林右昌證實有除濕機

2019-09-24 13:05

基隆首班跳蛙公車延誤40分 38民眾急跳腳怨遲到

2019-09-24 15:24

不讓十三層遺址專美於前？ 基隆阿根納也要亮起來

2019-09-24 16:12

十一份觀光園區 遊客怨空無一物 觀旅局：尚未開放

2019-09-23 23:23

悠遊卡電子支付6個月內全殲對手？ 北市議員質疑柯文哲跳票

2019-09-24 16:14

申請要快！新北租屋補助周五截止 11月底核發補助

2019-09-23 17:31

真實的「返校」 台南啟動不義遺址調查

2019-09-24 12:33

停辦1年卻遷入歇業幼兒園招51生 汐止私幼遭罰6萬

2019-09-24 12:00

可惡！傾倒廢棄物又放火焚燒 檢警環聯盟機制合力抓人

2019-09-23 18:14

七股種電許可審查被強烈反對 台電：高壓電塔是兩回事

2019-09-23 21:03

高雄前觀光局長曾姿雯 接基隆觀光及城市行銷處長

2019-09-24 13:40

50年老屋 西門日新威秀 擬改建新大樓

2019-09-23 23:18

嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top