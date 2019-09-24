小塹有約散步小旅行 4條路線深度體驗竹市舊城文化底蘊

2019-09-24 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府推出小塹有約─散步小旅行，以火車站周邊舊城區規畫4條路線，導覽漫步體驗古蹟、美食、百年產業與宗教文化，共有20梯次，每趟遊程2小時，體驗價僅100元，即日起至10月底陸續開放報名，市長林智堅歡迎大家利用秋冬旅遊補助到新竹古城深度體驗。

市府城銷處指出，散步小旅行路線有東區的實境音樂劇-東門市場尋找浩南、西區的老屋活化-在城邊遇見文藝青年、南區的傳統產業-黑金町鐵道漫遊及北區的美食文化-跟著元璋老師品嘗風城味兒，由4名帶路達人和在地店家參與，可探訪竹塹老店與青創，走入巷弄感受新竹市新舊並陳的美好文化。

黑金町鐵道漫遊行率先登場，將由文史工作者溫文龍導覽火車站的機關庫、信仰中心竹蓮寺及源珍醬油、豐谷油飯等，體驗後火車站的百年產業與宗教文化，市府今天在後站區的興學公園辦記者會推介。

市長林智堅說，新竹是很有文化底蘊的城市，5年來每年推出小塹有約微旅行，讓遊客體驗在地古蹟、小吃、百年產業與宗教文化，市府透過投入公共建設、年輕人與耆老對談傳遞城市故事及舉辦優質活動，105年8月至今造訪新竹的遊客超過2300萬旅次，今年至今已近700萬旅次，預計年底可突破千萬，行銷新竹及在地好物。

林智堅說，後站地區因早期蒸汽火車經過，煤渣散落屋頂，夕陽一照閃閃發亮而稱為黑金町，是發展很早的城區，區內竹蓮寺是重要的信仰中心之一，管委會主委、議長許修睿帶領下發展出很多宗教文化，還有丸竹化妝品、豐谷油飯等老店，都是值得探訪的秘境。

他說，竹市古城街道小，可以漫步或騎YouBike深入巷弄看古蹟、嘗小吃體驗在地生活，認識舊城區，且近年新建不少熱門景點，歡迎大家來一探年輕古城的魅力。