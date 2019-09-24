農博「好客食堂」啟動儀式 將美食與科技結合

2019-09-24 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市府客家局今日於新屋舉辦農博基地「好客食堂」啟動儀式，儀式上運用拉花列印科技於客家水粄上印出「ㄚ弟ㄚ妹愛Hakka」系列貼圖的圖案，展現傳統與科技的結合，除外會場上也展示多種預計販售的客家美食，讓民眾先一睹為快，讓今年的「好客食堂」不僅僅只是販售客家美食的展區、更是體驗美食與科技結合的最佳代表。

鄭文燦表示，農博將於9月28日至10月27日在新屋農博基地開園，「好客食堂」位於農博智慧科技專區，設計上將太陽能板納入建築及結構，使其成為桃園綠能節電的一環，更將科技與美食融合，引進食物列印科技，在平面的食物上如水粄、咖啡奶泡上印製照片或圖案，為遊客在旅途中做一個小小的紀念。另外也推出「客家風味限量餐盒」，以可重複使用的環保餐盒盛裝餐食，體現「循環經濟」的主軸理念，讓無法在展區用餐的遊客亦能品味客家美味餐點。