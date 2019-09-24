親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／張奕先發 首局因安打及保送失分0:1落後

川普意外現身氣候峰會 16歲環保少女怒瞪被拍到

水稻育苗技術討會 提升台灣水稻生產技術及品質

2019-09-24 16:15聯合報 記者高宇震╱即時報導

本年度全國水稻育苗技術研討會今日上午於中壢舉行，活動由桃園市水稻育苗研究協會主辦，全台14個縣市近千名會員共襄盛舉，邀請嘉義農試所吳永培博士與桃園區農業改良場林孟輝博士介紹水稻育苗新品種，及桃園市水稻育苗研究協會理事長胡榮金經驗交流，讓會員了解水稻新品種特性及學習專業新知，並交換育苗經驗，提升台灣水稻生產技術及品質。

桃園市長鄭文燦表示，桃園今年水稻種植面積約1萬6千163公頃，稻米品質獲得肯定，連9年奪全國得獎最多的殊榮。其中新屋「有機新香米」今年榮獲「精饌米獎」有機米組冠軍，另外有3位農友入圍本年度台灣稻米達人冠軍賽第2階段，展現桃園農友傑出的栽培技術。

透過研討會，不但可以宣導水稻育苗新知、促進水稻育苗專業、育苗經驗交流傳承，也可以加強水稻育苗會員聯繫、擴大水稻育苗會員組織並協助政府推動農業政策，建立育苗產業的良性循環。

鄭文燦指出，糧食安全為世界各國重視的課題，尤其水稻為台灣傳統作物，除了提升稻米產量及品質，市府也致力於米食文化的推廣，如今年和石門農田水利會共同規劃在八德重劃區成立米食文化館，推廣米苔目、粿、粥等各種米食，期盼達到教育目的並傳承傳統米食文化。

市府積極推動農業相關保險，如稻米農作物保險可補助4成，農民職業災害保險由市府補助5成、中央補助2成，農民只要負擔3成，每個月只要付7.5元即可獲得保障，希望透過補助及保險計畫，讓農民生活更有保障。

全國水稻育苗技術暨經營改善研討會，讓會員了解水稻新品種特性及學習專業新知，並交換...
全國水稻育苗技術暨經營改善研討會，讓會員了解水稻新品種特性及學習專業新知，並交換育苗經驗，提升台灣水稻生產技術及品質。圖／新聞處提供
分享
全國水稻育苗技術暨經營改善研討會，讓會員了解水稻新品種特性及學習專業新知，並交換...
全國水稻育苗技術暨經營改善研討會，讓會員了解水稻新品種特性及學習專業新知，並交換育苗經驗，提升台灣水稻生產技術及品質。圖／新聞處提供
分享

保險稻米農民

相關新聞

影／苗栗縣首創 後龍鎮公所送鮮乳豆漿補充學童營養

2019-09-24 15:41

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

小動物被餵得肥滋滋 八德埤塘公園飼料機明年將減台

2019-09-24 15:21

十一份觀光文化園區竣工 正全力徵求廠商進駐中

2019-09-24 14:37

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

揪幕僚看返校深感戒嚴震撼 林智堅：珍惜民主的價值

2019-09-24 13:46

籌募慈善服務經費 天主教新竹社服中心周日辦園遊會

2019-09-24 13:45

桃園藝文園區Ubike站蓋好3個月不用 民調勾「不滿意」

2019-09-24 10:58

熱門文章

台南要有第一座捷運轉運站 預計明年下半年動工

2019-09-23 17:56

綠軍修理韓國瑜批6點半下班太早 結果卻害到自己人

2019-09-23 17:41

彰化縣西濱快最後1哩路完工 25日芳苑大城段有交管

2019-09-23 21:14

飆車事故頻傳 汐萬路要加入科技執法

2019-09-23 19:08

沒說過市府要挖石油 韓國瑜澄清是說這些前提下

2019-09-23 21:24

韓國瑜遭批未編挖石油預算 藍委：早就編列好幾年！

2019-09-23 22:12

花蓮港天宮、白沙屯雙媽祖11月首同框遶境 今公布路線

2019-09-24 11:25

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top