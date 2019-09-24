水稻育苗技術討會 提升台灣水稻生產技術及品質

2019-09-24 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



本年度全國水稻育苗技術研討會今日上午於中壢舉行，活動由桃園市水稻育苗研究協會主辦，全台14個縣市近千名會員共襄盛舉，邀請嘉義農試所吳永培博士與桃園區農業改良場林孟輝博士介紹水稻育苗新品種，及桃園市水稻育苗研究協會理事長胡榮金經驗交流，讓會員了解水稻新品種特性及學習專業新知，並交換育苗經驗，提升台灣水稻生產技術及品質。

桃園市長鄭文燦表示，桃園今年水稻種植面積約1萬6千163公頃，稻米品質獲得肯定，連9年奪全國得獎最多的殊榮。其中新屋「有機新香米」今年榮獲「精饌米獎」有機米組冠軍，另外有3位農友入圍本年度台灣稻米達人冠軍賽第2階段，展現桃園農友傑出的栽培技術。

透過研討會，不但可以宣導水稻育苗新知、促進水稻育苗專業、育苗經驗交流傳承，也可以加強水稻育苗會員聯繫、擴大水稻育苗會員組織並協助政府推動農業政策，建立育苗產業的良性循環。

鄭文燦指出，糧食安全為世界各國重視的課題，尤其水稻為台灣傳統作物，除了提升稻米產量及品質，市府也致力於米食文化的推廣，如今年和石門農田水利會共同規劃在八德重劃區成立米食文化館，推廣米苔目、粿、粥等各種米食，期盼達到教育目的並傳承傳統米食文化。