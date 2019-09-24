影／苗栗縣首創 後龍鎮公所送鮮乳豆漿補充學童營養

2019-09-24 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮公所推出的國小及幼兒園學童「營養補充計畫」今天啟動，未來每周二、四上午，小朋友都可以獲得鎮公所贈送的鮮乳或鮮豆漿，全鎮國小、幼兒園共計20所，共2500名學童受惠。

後龍鎮長朱秋隆上午化身「後龍奶爸」到水尾里成功國小舉辦啟動儀式，鎮公所首批發送的鮮乳、鮮豆漿也送抵校內，一一分送到各班及幼兒園，孩子們拿到鮮乳飲料，都開心地喝起來。

朱秋隆表示，他思考現代人工作繁忙，難免有些父母因忙於工作忽略兒童的營養補給，且鎮內濱海或偏遠地區學童隔代教養多，鎮公所考量孩童發育期間需要充足營養，因此去年競選連任時就提出這項政見；後龍鎮公所一周2次贈送國小、幼兒園學童牛乳或豆漿補充營養，也是全縣首創。

鎮公所指出，近來由於鮮乳價格波動大，因此招標工作一波三折，流標多次，最近終於完成招標，即日起每周2天可發送小朋友養樂多全脂鮮乳 (每瓶125cc)或養樂多鮮豆漿 (200cc)，視孩童需求選擇喝鮮乳或豆漿。

針對這項營養補充計畫，鎮公所明年將編列270萬元預算，預計總發送量為19萬2500瓶。