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影／苗栗縣首創 後龍鎮公所送鮮乳豆漿補充學童營養

2019-09-24 15:41聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮公所推出的國小及幼兒園學童「營養補充計畫」今天啟動，未來每周二、四上午，小朋友都可以獲得鎮公所贈送的鮮乳或鮮豆漿，全鎮國小、幼兒園共計20所，共2500名學童受惠。

後龍鎮長朱秋隆上午化身「後龍奶爸」到水尾里成功國小舉辦啟動儀式，鎮公所首批發送的鮮乳、鮮豆漿也送抵校內，一一分送到各班及幼兒園，孩子們拿到鮮乳飲料，都開心地喝起來。

朱秋隆表示，他思考現代人工作繁忙，難免有些父母因忙於工作忽略兒童的營養補給，且鎮內濱海或偏遠地區學童隔代教養多，鎮公所考量孩童發育期間需要充足營養，因此去年競選連任時就提出這項政見；後龍鎮公所一周2次贈送國小、幼兒園學童牛乳或豆漿補充營養，也是全縣首創。

鎮公所指出，近來由於鮮乳價格波動大，因此招標工作一波三折，流標多次，最近終於完成招標，即日起每周2天可發送小朋友養樂多全脂鮮乳 (每瓶125cc)或養樂多鮮豆漿 (200cc)，視孩童需求選擇喝鮮乳或豆漿。

針對這項營養補充計畫，鎮公所明年將編列270萬元預算，預計總發送量為19萬2500瓶。

目前苗栗縣內各國中小學的學校午餐採多元化供餐，有的由學校自辦，有的委外由業者在學校中心廚房統一製作後供餐給周邊數校，也有的學校外訂餐桶供餐；有的學校每周會有一次牛乳，有的不供應，情況不一致。

苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮公所送鮮乳、鮮...
苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮公所送鮮乳、鮮豆漿給全鎮2500名學童飲用。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮長朱秋隆化身「...
苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮長朱秋隆化身「後龍奶爸」送鮮乳、鮮豆漿給學童飲用。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮公所送鮮乳、鮮...
苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮公所送鮮乳、鮮豆漿給全鎮2500名學童飲用。記者胡蓬生／攝影
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小朋友收到鎮公所送的鮮乳，開心地即刻飲用。記者胡蓬生／攝影
小朋友收到鎮公所送的鮮乳，開心地即刻飲用。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮公所送鮮乳、鮮...
苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮公所送鮮乳、鮮豆漿給全鎮2500名學童飲用。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮公所送鮮乳、鮮...
苗栗縣後龍鎮公所推動的國小、幼兒園學童「營養補充計畫」上午啟動，鎮公所送鮮乳、鮮豆漿給全鎮2500名學童飲用。記者胡蓬生／攝影
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幼兒園苗栗縣

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