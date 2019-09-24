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桃園平鎮新勢親子館 引進A1人工智慧機器人

2019-09-24 15:24聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市第11座親子館，今天在平鎮區南區青年活動中心2樓，由市長鄭文燦主持平鎮新勢親子館開幕典禮。平鎮新勢親子館由台中市弘光科技大學幼保系，首度跨縣市承辦營運，除著名童話故事「綠野仙蹤」為場館布景主題，並以智慧機器人為特色，將人工智慧A1融入親子活動中。

桃園市長鄭文燦表示，友善托育照顧年輕家庭，是市府重要的社福目標之一，因應桃園人口的成長，市府規劃31個親子館及3台行動親子車，今天開幕的平鎮新勢親子館，是桃園市第11個啟用的親子館。

平鎮新勢親子館由台中弘光科技大學承辦，由幼保系團隊提供專業資源，不僅將智慧科技與人文素養相結合，發展一連串的主題親子活動，在硬體環境上更提供分齡分區遊戲的空間設計，滿足幼兒不同階段發展需求，可提供年輕家庭多樣化的托育選項。

市府與負責營運平鎮南區青少年活動中心救國團修約，提供額外的公共空間，讓市府設置平鎮新勢親子館，打造親子共學、共遊與互動的空間，希望讓學齡前的幼兒在分齡分區環境中，增進多元智能的開發與探索。

此外，平鎮新勢親子館更以「智慧機器人」為特色，並以經典童話「綠野仙蹤」故事為場館布景主題，讓孩子沉浸在童話世界中，理解故事主角的勇氣與膽識，進而去面對新的情境。同時在館內也設有寬敞閱讀空間，並增設溫馨親子共讀角落，讓家長和孩子共讀，培養書香氣息。

桃園親子館各館多由一般社團法人營運，平鎮新勢親子館是第一個由學校單位營運，營運單位弘光科技大學在幼兒教育上有其專業性，相信能提供適齡適性親子空間，成為平鎮所有年輕家庭喜歡的所在。

鄭市長也談到，孩子的成長過程，不只是一種責任，更是人生中的喜悅，期盼年輕家長們於忙碌之際，能夠多加運用親子館，讓親子間的感情更親密，也讓孩子在溫暖的環境中成長茁壯。

他表示，平鎮新勢親子館附近的在地資源相當多，包括南區青少年活動中心、老街溪河川教育中心、新勢公園、極限運動場等場域，透過合作進行相關的資源連結與教育活動，整體設施多樣且完善，可望滿足不同年齡層的市民朋友需求。

社會局長鄭貴華表示，平鎮新勢親子館於9月25日起正式開放，開館時間為週二至週日早上9點至12點、下午2點至5點，每場次開放25組親子使用，線上預約請參考「桃園市親子服務網」查詢。

桃園市第11座親子館平鎮新勢親子館，今天開幕啟用，由弘光科技大學幼保系接手營運，...
桃園市第11座親子館平鎮新勢親子館，今天開幕啟用，由弘光科技大學幼保系接手營運，提供專業人力經驗，規劃適齡適性的親子活動空間。記者張弘昌／攝影
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桃園市第11座親子館平鎮新勢親子館，今天開幕啟用，由弘光科技大學幼保系接手營運，...
桃園市第11座親子館平鎮新勢親子館，今天開幕啟用，由弘光科技大學幼保系接手營運，以「智慧機器人」為特色。記者張弘昌／攝影
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桃園市第11座親子館平鎮新勢親子館，今天開幕啟用，由弘光科技大學幼保系接手營運，...
桃園市第11座親子館平鎮新勢親子館，今天開幕啟用，由弘光科技大學幼保系接手營運，提供專業人力經驗，規劃適齡適性的親子活動空間。記者張弘昌／攝影
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親子鄭文燦托育

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