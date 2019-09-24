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小動物被餵得肥滋滋 八德埤塘公園飼料機明年將減台

2019-09-24 15:21聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市八德埤塘公園中因富有豐富生態，又能近距離與動物互動，在當地相當受到民眾歡迎，不僅園區中有數台飼料販賣機供民眾餵養小動物，民眾自己還會帶許多食物來餵食，但此舉恐對埤塘公園的生態造成危害，區公所原打算廢除所有投幣式飼料機，不過民眾相當反對，因此改為明年起減少一台飼料機。

八德埤塘公園常有家長攜家帶眷來散步、和小動物互動，園區中現有6台投幣式飼料機，供民眾休閒時可以餵養小動物，將飼料投擲到水面上魚群、烏龜，甚至是鵝鴨等都會蜂擁而至，爭食水面上的飼料，民眾也樂得笑呵呵，不過八德區公所農經課長周佩潤表示，過度餵養行為恐會影響生物自主覓食及埤塘水質，且去年曾發生民眾將中秋節吃不完的月餅拿來餵食小動物，造成一批小動物死亡，或多或少都會影響生態。

埤塘公園還有與環境教育課程結合，先前曾委外廠商進行水質檢測，在中段發現指標數較高，周佩潤指出，指標數的影響原因有很多種，無法將原因全歸咎於民眾投擲太多飼料，談及飼料機對水質的影響，環保局表示，要看民眾投擲的飼料是否有被全部吃完，若真的過量，可能會造成埤塘水質過肥、藻類數量增加等問題。

因上述原因，八德區公所曾打算廢除所有飼料機，但因民眾反對而改為，明年起從餵養人數較少的區域減少一台飼料機，再視情況逐年減少或全部撤除，周佩潤說，減台的計畫還在討論中，考量到民眾確有餵養的休閒需求，若全部撤除怕民眾會反彈，或是帶更多不適合小動物的食物來餵食，這樣更容易危害埤塘公園的生態。

桃園市八德埤塘公園中因富有豐富生態，又能近距離與動物互動，相當受到民眾歡迎，但明...
桃園市八德埤塘公園中因富有豐富生態，又能近距離與動物互動，相當受到民眾歡迎，但明年起投幣式飼料機將減少一台，再視情況逐年增加或是全部廢除。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德埤塘公園中因富有豐富生態，又能近距離與動物互動，相當受到民眾歡迎，但明...
桃園市八德埤塘公園中因富有豐富生態，又能近距離與動物互動，相當受到民眾歡迎，但明年起投幣式飼料機將減少一台，再視情況逐年增加或是全部廢除。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德埤塘公園中因富有豐富生態，又能近距離與動物互動，相當受到民眾歡迎，但明...
桃園市八德埤塘公園中因富有豐富生態，又能近距離與動物互動，相當受到民眾歡迎，但明年起投幣式飼料機將減少一台，再視情況逐年增加或是全部廢除。記者陳夢茹／攝影
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