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「幸孕莊園」桃園第一家孕產業聯盟 量身打造孕婦需求

2019-09-24 15:20聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館。記者曾增勳／攝影
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少子化時代，來自大陸的新住民黃騏蔓看好台灣坐月子產業，自行創業在桃園市蘆竹區成立紫莉幸孕莊園今天上午開幕，打造桃園市第一家「孕」的體驗館，與11家孕廠商策略聯盟，從婚紗、兒科診所到孕前、產後到孩子出生彌月、月子餐需求合作，黃騏蔓表示，透過孕前孕後體驗、課程、養生、購物及產後護理、坐月子一條龍服務及一站式購足，讓新手媽媽有個舒壓、交流園地，讓提供新手爸爸體驗分娩、負重了解媽媽帶孩子辛苦，。

來自大陸江西新住民黃騏蔓17年前嫁來台灣，生下孩子後，第一次先識到台灣的坐月子文化，十分新奇，產後投入一家月子餐公司從調理師到跑業務，愛上這個照顧孕婦作，8年前成立紫莉月子經紀，在桃園協助產前、產後懷孕婦女，成為「孕護管家」，在鳳凰微型創業貸款及青年創業貸款，打造800坪紫莉幸孕莊園剪綵開幕。

紫莉幸孕莊園同時與11家婦幼業進行孕經濟策略聯盟簽約，透過與兒科診所、產後護理、月子餐料理及產前婚紗各結婚、懷孕相關廠商合作，黃騏蔓表示，紫莉孕莊園打造孕體驗館，提供育嬰師課程、爸爸孕期負重體驗、分娩陣痛體驗，導入孕婦生產前、後課程，為孕婦媽咪量身打造產前、產後一條龍服務及一站式購足，增進夫妻家庭氛圍。

桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館，為孕婦產前、產後量...
桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館，為孕婦產前、產後量身打造體驗課程、養生、購物一條龍服務。記者曾增勳／攝影
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來自大陸新住民黃騏蔓（見圖）看好台灣做月子產業，創業成立紫莉幸孕莊園開幕，量身打...
來自大陸新住民黃騏蔓（見圖）看好台灣做月子產業，創業成立紫莉幸孕莊園開幕，量身打造「孕」體驗館，成為新住民青創表率。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館，與11家孕廠商經濟...
桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館，與11家孕廠商經濟策略聯盟，為孕婦產後量身服務。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館，為孕婦產前、產後量...
桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館，為孕婦產前、產後量身打造體驗課程、養生、購物一條龍服務。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館，與11家孕廠商經濟...
桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館，與11家孕廠商經濟策略聯盟，為孕婦產後量身服務。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區一家紫莉幸孕莊園開幕，成為桃園第一家「孕」體驗館。記者曾增勳／攝影
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來自大陸新住民黃騏蔓（見圖）看好台灣做月子產業，創業成立紫莉幸孕莊園開幕，量身打...
來自大陸新住民黃騏蔓（見圖）看好台灣做月子產業，創業成立紫莉幸孕莊園開幕，量身打造「孕」體驗館，成為新住民青創表率。記者曾增勳／攝影
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孕婦坐月子創業

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