「幸孕莊園」桃園第一家孕產業聯盟 量身打造孕婦需求
少子化時代，來自大陸的新住民黃騏蔓看好台灣坐月子產業，自行創業在桃園市蘆竹區成立紫莉幸孕莊園今天上午開幕，打造桃園市第一家「孕」的體驗館，與11家孕廠商策略聯盟，從婚紗、兒科診所到孕前、產後到孩子出生彌月、月子餐需求合作，黃騏蔓表示，透過孕前孕後體驗、課程、養生、購物及產後護理、坐月子一條龍服務及一站式購足，讓新手媽媽有個舒壓、交流園地，讓提供新手爸爸體驗分娩、負重了解媽媽帶孩子辛苦，。
來自大陸江西新住民黃騏蔓17年前嫁來台灣，生下孩子後，第一次先識到台灣的坐月子文化，十分新奇，產後投入一家月子餐公司從調理師到跑業務，愛上這個照顧孕婦作，8年前成立紫莉月子經紀，在桃園協助產前、產後懷孕婦女，成為「孕護管家」，在鳳凰微型創業貸款及青年創業貸款，打造800坪紫莉幸孕莊園剪綵開幕。
紫莉幸孕莊園同時與11家婦幼業進行孕經濟策略聯盟簽約，透過與兒科診所、產後護理、月子餐料理及產前婚紗各結婚、懷孕相關廠商合作，黃騏蔓表示，紫莉孕莊園打造孕體驗館，提供育嬰師課程、爸爸孕期負重體驗、分娩陣痛體驗，導入孕婦生產前、後課程，為孕婦媽咪量身打造產前、產後一條龍服務及一站式購足，增進夫妻家庭氛圍。
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