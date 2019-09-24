十一份觀光文化園區竣工 正全力徵求廠商進駐中

2019-09-24 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭區十一份觀光文化園區，交通部觀光局補助1億多元，整建老舊佳安市場及周圍宿舍群，8月底舉行峻工典禮，為老舊市場與眷舍帶來新氣象。目前觀旅局正積極辦理招商作業中，因此尚未正式對外開放及營運。未來除開放藝術工作者駐村，將以文創產業及生態遊為營運重點。

交通部觀光局補助的石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫之一，耗資1億1千萬元，在桃園市桃園市龍潭區，十一份佳安市場、舊花園餐廳及北水局舊宿舍群，工程總經費約1億1千萬元，自去年5月進行全面整修，歷經1年3個月完成整體修繕工程，已於8月31日辦理工程竣工典禮。

十一份觀光文化園區採OT委外營運模式經營，預計於10月中旬辦理招商公告，佳安市場為地下1層、地上2層的建築物，約947坪（停車位42席），北水局5棟宿舍群約95坪。

龍潭十一份為興建石門水庫時，石管局工程人員及家眷宿舍，目前北區水資源局辦公室及一旁大草皮，假日遊客人潮多。為延續原有空間氛圍，期望未來廠商能提供石門水庫觀光旅遊資訊服務設施，生活市集與市民食堂日常所需之在地服務，及文化園區教育、工作及展售平

台，兼具觀光推廣、文創培植、公益性與商業服務等機能。

電影「我的少女時代」也曾於十一份取景，未來到石門水庫旅遊，不僅有美食可品嘗，還能走訪電影情節場景，體驗工藝手作課程，欣賞在地文創產品，歡迎對於園區經營有興趣的產業共同加入。