揪幕僚看返校深感戒嚴震撼 林智堅：珍惜民主的價值

2019-09-24 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市長林智堅昨晚帶年輕幕僚欣賞電影《返校》，深夜並在IG與臉書PO文發表感想，引起網友回響。圖／取自林智堅臉書 分享 facebook 用行動支持國片！新竹市長林智堅昨晚帶年輕幕僚欣賞電影《返校》，深夜並在IG與臉書PO文表示，下班後一聲吆喝就騎著YouBike帶幕僚「返校」，其實他並不喜歡恐怖片，雖然觀影過程壓力很大，但看完讓他陷入深沉思考，他回憶從戒嚴到解嚴他剛好是國小時，或許現在的人很難想像失去自由，但上一輩的人卻是真切發生，PO文也引起網友熱烈回響。

林智堅說，每天8點的固定晨會中，幕僚跟他分享近日最紅話題電影《返校》，因為辦公室幕僚都是七、八年級生，對於「人人心中都有個小警總」的年代記憶不深，於是決定昨晚帶幕僚騎著YouBike先停留在東門市場吃晚餐，支持在地創業店家，再到電影院觀看《返校》支持國片。

他分享觀後感「很震撼」，或許可以發覺上一代對政治冷漠、不願評論時局的原因，也讓他珍惜自由的可貴、民主的價值，現在的台灣擁有多元創作空間，闡述台灣這段歷史，邀請大家進電影院一起討論。

林智堅也分享，其實新竹市也有白色恐怖的案例，在竹市舊城區裡，名校的新竹女中學生傅如芝因參加黎子松老師籌組的「社會主義青年大同盟案」，在1950年代於校內被抓，最終在火燒島(綠島)執行死刑，現在位於護城河畔的新竹二二八紀念公園，刻有歌詞〈南方的木棉花〉，便是黎子松在獄中聽聞傅如芝被抓而寫下。