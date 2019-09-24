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籌募慈善服務經費 天主教新竹社服中心周日辦園遊會

2019-09-24 13:45聯合報 記者王駿杰╱即時報導

為籌募獨居、清寒、失能、失智長者的服務經費，天主教新竹社會服務中心本週日（29日）將在樹林頭夜市舉辦「守住歲月‧守住愛─惜老宣導暨愛心園遊會」活動，今舉辦宣傳記者會，由新竹市議會議長許修睿與多位年長者一起擔任愛心宣傳大使，號召社會大眾投入護老公益行列。

今天現場有多位議員到場，包括議長許修睿、副議長余邦彥、議員陳治雄、陳啟源、蕭志潔等人開心與多名年長者互動。許修睿指出，除監督市政，市議會也熱心參加社會公益，關懷獨居、清寒、失能、失智長者的需求，希望能拋磚引玉，讓更多人一同響應惜。

天主教新竹社服中心表示，據內政部統計，台灣滿65歲以上的老年人口已在去年達到331萬人，占總人口14.1%，正式邁入高齡社會，老年人口比例越來越高，也越來越需要社會重視與關心。

天主教新竹社服中心執行長楊銀美說，今年關懷弱勢長者服務經費預計需要110萬元，至今才募集到48萬元左右，希望大家踴躍響應惜老助老的行動，幫助中心守護弱勢長者的照顧服務得以持續下去。

楊銀美說，29日愛心園遊會活動將從上午9點到下午2點，現場將有65個愛心企業、社團、志工和民眾設攤義賣，並有長照2.0服務宣導、惜老失智宣導、美食小吃、二手市集、闖關送好禮等活動、精采節目表演，園遊會當天所得將全數捐做獨居、清寒、失能、失智老人服務經費，希望為中心集結更多的資源。

今宣傳記者會，由新竹市議會議長許修睿與多位年長者一起擔任愛心宣傳大使，號召社會大...
今宣傳記者會，由新竹市議會議長許修睿與多位年長者一起擔任愛心宣傳大使，號召社會大眾投入護老公益行列。圖／議會提供
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