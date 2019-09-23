竹圍漁港船難 漁民：航道淤積嚴重

2019-09-23 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃園市大園區竹圍漁港航道出入口水域淤積、防波堤短，漁民出入捕魚危險性增大。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

桃園竹圍漁港金旺發漁船在航道口水域發生船難2死，引起漁民關切出海安全，桃園區漁會總幹事陳義成與多位漁民昨天認為，漁港航道口淤積嚴重，漂沙太厲害，2年才清淤疏浚一次來不及，唯一方法是儘快縮短航道清淤疏浚時間、延長防波堤，保障漁民外出捕魚安全。

桃園市政府農業局表示，竹圍、永安漁港航道每2年清淤疏浚一次，近年因為突堤效應，竹圍漁港南側易產生積沙，漁會和漁民意見會確實了解和研議，如有必要會考慮縮短疏浚時間；不過今年東北季風已來、清淤不及，最快明年初考慮提前疏浚，至於延長防波堤涉及環評，將與市府水務、環保局研究，將以保障漁民安全為最高指導原則。

陳義成表示，市政府投入幾億元改善竹圍漁港觀光休閒，但是漁港航道出入口水域漂沙淤積比過去厲害、防波堤過短問題，攸關漁民性命和生計，2年多來同一地點發生2起船難造成3死，希望相關單位儘速改善，清淤疏浚和研議延長防波堤刻不容緩。

由於沿海漁源減少，市府計畫將竹圍漁港轉型觀光休閒漁港，陸續編列5.5億元推動竹圍漁港基礎建設，包括漁港上架場（修船碼頭）興建、北岸整體景觀改善工程及造林景觀綠美化工程，桃園最大薄膜天幕廣場即將開幕，將竹圍漁港打造成為觀光漁業、遊艇休閒漁港。

市府農業局表示，為讓桃園沿海漁源休養恢復，市府配合中央政策，每年6到8月實施禁止拖網、每年11月至2月在河川海口開放捕撈鰻苗，再透過放養魚苗，採取保育、復育作法，來增加沿海漁源，保障漁民生計。