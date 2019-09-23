台知園區縮減50公頃 楊文科釋善意願讓步調整配地比例

2019-09-23 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台灣知識經濟旗艦園區難產多年，是新竹縣長楊文科上任後力推的3支箭計畫之一，目前正辦理公開展覽，新竹縣政府今天下午舉辦規劃座談會，楊文科釋出善意「我願意做最大的讓步，調整配地比例，補償費將按明年1月1日最新補償標準」。

縣府調整計畫面積自原本447公頃大幅縮減至400公頃，其中區段徵收360公頃，另規劃農業區5公頃。今天有促進會、多名議員、學者們到場，自救會則未出席表達無聲抗議。由於今年七月自救會曾到台北抗議，批評縣府炒地賺錢，又怕徵收後荒廢。對此，楊文科下午強調尊重農耕者的需求，目前高鐵周邊、竹北市正在發展，土地需求迫切，盼能盡快完成此案，他將盡最大的善意溝通。

現場有民眾認為此計劃最重要的是產業專區，但縣府因地主反對而縮減此範圍，建議寧可移到其他位置來與住宅區區隔，也不要犧牲重要的產業區。也有的擔心，縣府因土地持分所有權人反對區段徵收，就剔除區段徵收範圍，贊成的怎麼辦？另也針對文大用地的使用討論。

學者謝政穎建議，可配合新竹縣國土計畫，規劃更具彈性、多元化的產業用地。學者解鴻年認為應配合反對者意見滾動式調整，若本案順利通過，將能打造社區參與型及社會福利型等新型態的區段徵收。

學者林健正建議縣府全面性的瞭解地主參與此案的意願，並且更有耐心的與反對者溝通。學者施鴻志則說，文大用地的使用可以朝向知識產業園區類型前進，讓使用項目更為廣泛。