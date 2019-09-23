鼓勵環教旅遊！ 秋冬綠色國旅贈萬點等於百元現金

2019-09-23 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



交通部公布擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，已於首波將環教設施場所納入團體旅遊補助。環保署為響應旅遊獎勵，加碼推出「秋冬綠色旅行贈萬點」活動，民眾前往環境教育場所進行學習即可獲得1萬綠點，相當於100元現金，即日起到12月31日為止。

新竹市長林智堅鼓勵民眾到竹市轄內4座環境教育設施場所，透過多元有趣的環教課程及寓教於樂的學習場域，深入了解環境保護的重要。

竹市環保局長江盛任表示，只要下載「環保集點APP」，並加入環保集點會員，於電子優惠券專區換取「秋冬綠色旅行贈萬點」兌換券後，經現場服務人員掃券核銷，即可於次月獲得1萬綠點，相當於100元現金，每個會員帳號限1次獲贈機會。加碼總額共發送2億點環保綠點，送完為止，歡迎踴躍參與多加利用。

江盛任說，目前通過環保署環境教育設施場所認證已有4座，包括新竹市濱海低碳環境教育中心、新竹科學工業園區管理局汙水處理廠、客雅水資源環境教育中心及春池玻璃資源再生教育學堂，均開放各界機關團體及民眾參訪，前3座環教場所課程完全免費，只有春池玻璃資源再生教育學堂需付費。

春池玻璃資源再生教育學堂位於香山區春池玻璃公司內，該公司從事廢玻璃回收循環再利用已50年，解決廢玻璃去化問題，達到垃圾減量，同時把回收來的廢棄玻璃在製成各項產品，減少資源開採。教案設計以「綠能環保教育」為主題，讓學員參訪手工玻璃藝品製作，同步瞭解資源循環利用對環境保護的重要性，打造循環經濟的城市。