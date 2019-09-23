「食安用心 廉政齊心」簽署 宣誓協力為苗栗食安把關

2019-09-23 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「政府用心來把關、苗栗鄉親食心安」、「企業經營要實在、誠信治理商譽揚」、「民眾健康須主張、廉政協力護食安」！苗栗縣副縣長鄧桂菊等率同中央、地方及業者代表，今天簽署食安廉政企業誠信宣言，宣誓協力合作，共同為縣民飲食安全把關。

廉政署2015年統籌邀集中央部會與地方相關單位，會同縣市政府等27個政風機構成立「食品安全廉政平台」，執行食安稽查與情資蒐集運用兩大任務，食安也是苗栗縣政重要主軸，縣府政風處首度規畫大規模的簽署及宣導活動「食安用心 廉政齊心」食安廉政宣導活動，今天在縣政府第二辦公大樓5樓國際會議廳舉辦。

鄧桂菊、法務部廉政署主任秘書馮成、台灣苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏、衛生福利部政風處處長金祥，及苗栗縣優質大閘蟹產銷協會、苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會、苗栗縣外燴服務工作人員職業工會、苗栗縣餐飲業職業工會，及苗栗縣糕餅商業同業公會等代表參與簽署。

鄧桂菊表示，食安管理中溯源機制是相當重要管理措施，以苗栗縣秋天特色產品大閘蟹為例，縣府輔導、控管，協助通過64項藥物殘留與戴奧辛檢測，並加上產地QR code標章，及雷射防偽蟹環，也代表對消費者負責的保證，其他農產品也食安把關到位。

鄭鑫宏公布苗栗檢方績效，近年來起訴2件食安犯罪、5件違反藥物管理案件，另有37件緩起訴，他指出，檢方會做行政部門的後盾，彌補在搜索或扣押公權力的不足，商譽很重要，可能因食安問題毀於一旦，呼籲廠商做好管控，並鼓勵同行運用「吹口哨法案」，檢舉不法共同捍衛食安。

馮成認為食安危機無法安定人心，且打擊及傷害國際形象，希望業者自律，將推動國外的誠信標章等制度，供消費者參考，此外，廉政工作導入食安系統後，讓民眾對食安能更具信心。