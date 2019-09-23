2019桃園市大觀盃全國馬拉松 12月全家觀景追風賞秘境

2019-09-23 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉英豪 ╱即時報導



國內第一場涵蓋海陸空秘境路跑來囉！

2019桃園市「大觀盃」全國馬拉松12月登場，想疾速遨遊61號「黃金海岸」公路上，賞盡竹圍漁港、許厝港濕地，以及國內僅存的白玉藻礁區，正是時候。

由桃園市體育會馬拉松委員會主辦，桃園市政府、桃園市議會、桃園市大園區公所、桃園市觀音區公所、桃園市體育會指導的「大觀盃」全國馬拉松，12月8日清晨5點起登場。

桃園市體育會馬拉松委員會主任委員張紅淇表示，這場路跑將帶著健康親子一起迎向秘境探幽，從竹圍漁港碼頭起跑，經過彩虹橋一路奔馳，美麗風光海岸線，在速度與感覺中，陪伴者跑者輕鬆心情快樂完成。

桃園市體育會馬拉松委員會總幹事蔡萬春說，大觀盃全國馬拉松賽全部採取線上報名，即日起到9月30日，可上報名網址：http://baoming.irunner.com.tw報名。

蔡萬春指出，整個賽程分成3.5K親子組、10K健康組、21K半馬與42K馬拉松組，歡迎全家大小一起來，完賽獎品並贈送獨一無二的「迷彩衣保袋」。活動詳情可搜尋https://baoming.irunner.com.tw/tourismCup2019。