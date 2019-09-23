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青春如歌流行金曲、台語經典演唱會 10月中壢開唱

2019-09-23 15:52聯合報 記者張弘昌╱即時報導

2019中壢區民歌、流行金曲10月5日 (星期六）晚上7點在中壢區中正公園登場；經典台語演唱會10月26日（星期六）晚上7點在興仁親子公園舉行，2場演唱會不但是中壢區具指標性的活動重點，今年以「青春如歌」為主題，超強卡司年年吸引上萬人來聽歌。

桃園市副市長游建華、中壢區長吳宏國，以及民歌、流行金曲嘉賓代表李明德、經典台語代表吳勇濱，今天在中壢區所一樓中庭，為10月演唱會揭開序幕。今年更以「青春如歌」為主題，希望透過熟悉的旋律，回顧你我青春的美好歲月。

副市長游建華表示，中壢區公所每年都舉辦經典民歌與台語金曲演唱會，已成為中壢區具指標性的活動重點，超強卡司年年吸引上萬人來聽歌，今年更加入流行金曲元素，相信觸及層面會更廣大，同時也特別規劃了在地好聲音，提供給桃園在地的表演者有演出的機會。

中壢是充滿年輕希望的城市，透過藝文活動的辦理，傳承經典好歌及閩南文化，邀請多組重量級大咖歌手，帶來一首首經典好歌，相信能帶給市民朋友一個難忘的夜晚。

2019中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱會，一共邀請12組重量級表演嘉賓，演唱多首膾炙人口的歌曲，保證能征服現場歌迷的心。首先民歌、流行金曲演唱會在10月5日晚上7點中壢區中正公園登場。

卡司有歐香天后葉璦菱、軍中女神陳明真，以及民歌手殷正洋、南方二重唱、李明德，另外還特別邀請重量級華語樂壇搖滾教父黃大煒，更是今年一大亮點，現場傳頌多首不敗的經典好歌，喚醒你我塵封已久的少女少男情懷，引領市民回到當年的美好時光。

接著10月26日晚上7點在興仁親子公園舉辦經典台語演唱會，邀請多組金曲獎認證實力派歌手，卡司有潘越雲、沈文程、秀蘭瑪雅、許富凱、吳勇濱，及南霸天金曲歌后詹雅雯，喜愛台語歌曲的朋友，千萬別錯過與偶像零距離的機會。

2019中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱會，今天在中壢區公所一樓中庭，舉行揭幕...
2019中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱會，今天在中壢區公所一樓中庭，舉行揭幕儀式。記者張弘昌／攝影
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2019中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱會，今天在中壢區公所一樓中庭，舉行揭幕...
2019中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱會，今天在中壢區公所一樓中庭，舉行揭幕儀式。記者張弘昌／攝影
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2019中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱會，今天在中壢區公所一樓中庭，舉行揭幕...
2019中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱會，今天在中壢區公所一樓中庭，舉行揭幕儀式。記者張弘昌／攝影
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演唱會台語親子

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