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長榮大學日式庭園啟用 展現日本風情

2019-09-23 14:04聯合報 記者周宗禎╱即時報導

長榮大學應用日文系今天舉辦日式庭園暨錄配音室啟用典禮。「為了展現異文化融合」，邀請學校ACG動漫研究社社長及3名應日系學生cosplay手遊作品角色沖田總司、食戟之靈幸平創真、魯邦三世及夢遊仙境愛麗絲的角色，「營造現實與虛幻多次元空間的並存樣貌」。長榮大學董事長、前國策顧問楊四海在剪裁前，對在場年輕學生講述日本明治維新與中國戊戌政變一成一敗、對兩國未來的影響，有聽眾覺得內容很新奇。

長榮大學表示，配合當前異文化動漫風，特別設置錄配音室，藉此讓應日系學生能運用日常所學，練習日語的音聲變換，也期望能透過動漫角色的各種音聲配置加強日語發音與語感運用，今天邀請南部唯一設置配音課程且多次獲全國配音比賽佳績的中山工商師生一同參與現場表演。

應日系在玄關旁開闢「日式庭園」，今天舉辦戶外野點茶會，牆壁兩邊垂掛的紅白幕簾是「日本文化慶典的象徵」，野點茶會由擁有日本裏千家茶道資格的應日系助理教授歐薇蘋擔任亭主，於現場泡茶宴請賓客，體會日本茶道文化。

應日系指出，今天的活動命名「一期一會 野點茶會祭」，在日本文化中的「一期一會」是強調人生萍水相逢，未來不易掌控，就當每次的相聚如同一生一次的機會，藉此強調需珍惜人與人之間每一次的相會。

校長李泳龍表示，長榮近年來在日本發展十分亮眼，宮古島成立日本教育中心，目前正積極準備分校，今年暑假更與姊妹校之一的東京的明治學院大學在宮古島舉辦「跨界」夏令營，吸引了台日雙方的師生共同參與。未來計畫一年送1000個學生到宮古島移地學習，期望人人都有機會進行國際移動學習。

他說，除了東京的明治學院大學，北海道函館大學、東北的國立新潟大學、關西的近畿大學、大阪國際大學、九州國立熊本大學、沖繩基督教大學等，都是本校交流密切的姊妹校，提供學生更多國際交流與學習的機會。

應日系系主任吳幸芬表示，希望透過這次動態錄配音活動，及靜態野點茶道體驗，讓參與者從動靜雙貌下中體會日本文化精神。應日系強調培育日本語文翻譯人才與培育日本經貿觀光人才為主，就業範圍廣，不論是對日經濟、貿易、教育、翻譯、學術研究等各方面皆有安排學習，每年赴日實習或交換學生眾多，對於台日文化交流佔有重要的位置。

長榮大學學服務處日後拜訪各高中所設計的「一期一會」巴士配合今天亮相，載著校長、董事長等校旁火車站迎接貴賓。

台灣大學應用日語系穿著日本服裝跳街舞。記者周宗禎/攝影
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長榮大學董事長楊四海向在場師生外賓解有日本明治維新與中國戊戌事件的影響。記者周宗...
長榮大學董事長楊四海向在場師生外賓解有日本明治維新與中國戊戌事件的影響。記者周宗禎/攝影
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長榮大學應用日語系的錄音配音是啟用，中山工商學生率先試用。記者周宗禎/攝影
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長榮大學校長李泳龍與外賓入場受到熱烈歡迎。記者周宗禎/攝影
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台灣大學應用日語系穿著日本服裝跳街舞。記者周宗禎/攝影
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