社工加薪了！ 竹市109年投入447萬元 留下專業社工人才

2019-09-23 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市政府配合中央政策，調整社工專業人員的薪資結構，讓社工可以獲得合理的薪資及安全保障，新竹市府明年度預算編列納入447萬，包含調高正式編制社工師專業加給表、約聘社工薪點折合率調高到130俸點、將風險補助納入薪資結構，預計共93名社工受惠。

市長林智堅表示，社工在前線服務民眾，而市府要做社工們最強力後盾，自104年上任以來，社會處社工人力從58位增加至97位，近5年增幅超過4成的人力；這次調整社工人力的薪資，包含社會處社工、承接市府方案的民間單位社工們，預計109年度將增編447萬元替社工們加薪，期盼為社工提供多一份安全保障，讓專業人才久任，也共同維護服務對象的權益。

承接竹市方案的民間單位社工，也將調整年資，並依據學歷及證照給與專業加給，風險補助也同樣納入薪資結構，過去的補助成為正式薪資制度的一部分，社會處也將於109年度預算增編182萬經費，預計 96名民間單位社工受惠；加總全市共有189名社工受益。