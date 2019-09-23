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社工加薪了！ 竹市109年投入447萬元 留下專業社工人才

2019-09-23 14:02聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市政府配合中央政策，調整社工專業人員的薪資結構，讓社工可以獲得合理的薪資及安全保障，新竹市府明年度預算編列納入447萬，包含調高正式編制社工師專業加給表、約聘社工薪點折合率調高到130俸點、將風險補助納入薪資結構，預計共93名社工受惠。

市長林智堅表示，社工在前線服務民眾，而市府要做社工們最強力後盾，自104年上任以來，社會處社工人力從58位增加至97位，近5年增幅超過4成的人力；這次調整社工人力的薪資，包含社會處社工、承接市府方案的民間單位社工們，預計109年度將增編447萬元替社工們加薪，期盼為社工提供多一份安全保障，讓專業人才久任，也共同維護服務對象的權益。

承接竹市方案的民間單位社工，也將調整年資，並依據學歷及證照給與專業加給，風險補助也同樣納入薪資結構，過去的補助成為正式薪資制度的一部分，社會處也將於109年度預算增編182萬經費，預計 96名民間單位社工受惠；加總全市共有189名社工受益。

社會處表示，社會工作是一個對人的服務工作，人才的留任與經驗的傳承將是服務品質之關鍵所在，面對社工人力流動不已的現況，期待這一系列友善的薪資結構的調整及市府持續對社工人身安全議題的重視，讓新竹市社工夥伴們都能專業久任，將社工精神和熱忱持續傳承，帶給服務對象改變的機會。

新竹市政府配合中央政策，將調整社工專業人員的薪資結構。圖／新竹市府提供
新竹市政府配合中央政策，將調整社工專業人員的薪資結構。圖／新竹市府提供
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新竹市政府配合中央政策，將調整社工專業人員的薪資結構。圖／新竹市府提供
新竹市政府配合中央政策，將調整社工專業人員的薪資結構。圖／新竹市府提供
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