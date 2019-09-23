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三聖先師技藝傳承 8位達人獲獎

2019-09-23 13:02聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府計畫訂定三聖先師節，上周市長鄭文燦參加宣傳活動後，昨天在風禾公園舉辦三聖先師技藝傳承嘉年華，不少人到現場才瞭解三聖先師的歷史淵源，覺得如果有這個節很有意義，可以提醒家大家發揚尊重勞動、尊重師傅、尊重技藝、尊重傳承的精神，讓傳統文化與技藝傳承不息。

三聖先師嘉年華也表揚8位獲獎的達人，由桃園市政府秘書長黃治峯代表鄭文燦市長頒獎， 得獎者分別是泥水、木工、油漆工作已久的勞工、「老師傅」，在工作崗位認真負責。其中詹木松投入泥水業30多年，自幼隨家人進出工地，耳濡目染，學習工作技術，20歲就有師父級的技能，能領導工班和教導新進學徒，他不畏辛勞深受同業和團隊肯定。

另一位獲獎的林德慶投入木工產業超過50年，隨著時代進步自學不懈，民國六０年代起便以手繪透視圖作為溝通工具，稱得上這行的先鋒。同樣從事木工的簡登賀工作超過40年，從父親簡玉清學得一手精湛技藝，小至文青紀念品，大至宮廟佛桌、古蹟維修，從設計到製作全都一手包辦，即使現在50多歲，也不忘積極向上，參加各式各樣的比賽及展覽考照，力求進步，也致力於大溪地方社區發展，與大溪木藝博物館合作推廣木藝文化與傳承。

桃園市勞動局表示，三聖先師即為巧聖先師、荷葉先師、普庵先師是木工、泥水、油漆等職業的信仰，有些勞工會供奉祈求工作安全、職場順利。透過嘉年華活讓桃園市民認識三聖先師的歷史淵源及產業技藝，鼓勵桃園青年投入泥水、木工及油漆產業，為產業注入新血，讓青年培養技能，進而認同傳統工藝價值，讓文化與技藝的傳承不息。

嘉年華現場也邀請巧聖先師廟、普庵宮、荷葉先師廟、荷顯宮、中平巧聖先師協會及中平荷葉先師協會等廟宇社團共襄盛舉。現場有聲勢浩大的鑼鼓車隊迎接神明至現場與民眾接觸，還有各職業工會的作品展示，另今年度魯班公獎達人組首獎的王惠苹作品也於現場擺放，讓民眾一睹油漆作品美麗風貌打破一般人對於傳統工藝的刻板印象，並非只有在烈焰底下工作的模樣，泥水、木工、油漆都可以創造美麗的作品。

勞動局現場也安排歷史典故的演說，透過這次活動讓民眾了解三聖先師的由來以及與日常生活上的連結。

此外現場也安排簡易的泥水砌磚、木工組合、油漆彩繪等體驗，每一個參與的大朋友、小朋友都很開心地將自己完成的作品帶回家。

三聖先師嘉年華活動桃園市工會、社團有職業總工會理事長楊震東、泥水職業工會理事長楊峯苗、木工職業工會理事長許阿金、油漆工程業職業工會理事長蕭啟峻、桃園荷仙廟主任委員周和順、巧聖先師廟主任委員楊宗條、普庵宮理事長吳文樹、普庵宮主任委員陳文煜、桃園荷顯宮主任委員羅福來、桃園中平荷葉仙師協會理事長陳宗良及榮譽理事長陳進順、中平巧聖先師協會理事長呂理福。

三聖先師是木工、泥水、油漆等職業的信仰中心，多數會供奉上述神明，祈求工作安全、職...
三聖先師是木工、泥水、油漆等職業的信仰中心，多數會供奉上述神明，祈求工作安全、職場順利。圖/桃園市勞動局提供
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三聖先師嘉年華也表揚8位獲獎的達人，由桃園市政府秘書長黃治峯代表鄭文燦市長頒獎。...
三聖先師嘉年華也表揚8位獲獎的達人，由桃園市政府秘書長黃治峯代表鄭文燦市長頒獎。圖/桃園市勞動局提供
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秘書長黃治峯參觀工藝器材和作品。圖/桃園市勞動局提供
秘書長黃治峯參觀工藝器材和作品。圖/桃園市勞動局提供
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鄭文燦

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