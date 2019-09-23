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9月26日新豐、竹北、湖口、新埔30村里停水 上千戶受影響

2019-09-23 08:59聯合報 記者郭政芬╱即時報導

台灣自來水公司第三區管理處湖口營運所為配合辦理「湳雅、明新加壓站高低壓配電設備定期檢驗」施工，自108年9月26日上午9點至下午6點，計9小時停水〈含恢復供水時程〉。

湖口營運所為配合辦理「湳雅、明新加壓站高低壓配電表示，這次停水區域，包含新豐鄉上坑村、松林村、山崎村、忠孝村、松柏村、員山村、崎頂村、鳳坑村、坡頭村、埔和村、瑞興村1至3鄰、青埔村2鄰、後湖村1鄰，湖口鄉鳳山村、鳳凰村，以及竹北市大眉里、大義里、尚義里、崇義里。

水壓降低區域：新豐鄉中崙村、重興村、新豐村，湖口鄉：波羅村、湖口鄉新竹工業西區。

另外，台灣自來水公司第三區管理處辦理「新埔鎮褒忠路管徑1350公厘管線增設排氣閥工程」，增設排氣閥及辦理管徑1350公厘管內檢視，自108年9月26日上午9點起至108年9月27日上午8點止，共計23小時停水。

這次停水區域：新埔鎮文山里、田新里、新生里、旱坑里、南平里、上寮里、下寮里、新民里、新埔里等地區，約2200戶。

台灣自來水公司第三區管理處提醒民眾，上列影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源。

9月26日新豐、竹北、湖口、新埔共30村里停水，預計有上千戶受到影響。記者郭政芬...
9月26日新豐、竹北、湖口、新埔共30村里停水，預計有上千戶受到影響。記者郭政芬／攝影
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停水

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